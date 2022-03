露の女性反戦プロデューサーは英のスパイだって

クレムリン御用達の国営テレビ局チャンネルOneの看板ニュース番組に乱入、ウクライナ戦争への反対をアピールした同局のプロデューサー、マリーナ・オフシャンニコワ(Marina Ovsyannikova)さん、世界的な有名人となり、欧米ばかりか、日本のテレビ局までインタビュー(これとこれ)していますが、これに業を煮やしたか、当のチャンネルOneが「彼女は英国のスパイだ」などと言い出しました。

なんだか、彼女がいうように、同局はクレムリンのプロパガンダ情報ばかり流すという主張を裏書き、強化するような荒唐無稽な話に聞こえます。

「スパイ説」を唱えたのはチャンネルOneのニュース部門トップのキリル・クレミョーノフ(Kirill Kleimyonov)氏。これを最初に伝えたのは、多分、Financial Timesのモスクワ支局長Max Seddon氏のTwitterの投稿です。

Channel One has finally responded to Marina Ovsyannikova’s on-air protest.



Kirill Kleimyonov, head of the news division, accuses her of being a British spy.



He said she has “betrayed [her] country and all of us … coldly, duplicitously, for a bonus.”



pic.twitter.com/1tHDmaVNpD