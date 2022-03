知っておきたい核共有（ニュークリア・シェアリング）のこと

兵器の分類

(図2:平壌を射点にしたKN-23の半径690kmの範囲。ソウルには戦略兵器でも東京には戦術兵器にすらなりえません。)



核抑止とは

欧州の核共有

貸与される核兵器

戦略核の貸与例はない

核兵器の実行権は米国にある

(図3:核共有国それぞれの配備地と推定配備数*23。)



NATOの抑止力は米国にある戦略核

日本では米拡大抑止の補完/代替案として核共有が位置付けられる一方で、欧州では日韓豪アジアへの拡大抑止が「核共有の代替案」として取り上げられる事があります*25。なお、アジアの拡大抑止モデルは、物理的な核兵器の前方展開がないこと、米国と同盟国との間で核兵器運用訓練や情報共有、共同的計画協議メカニズムがないことが、欧州核共有と異なります。



脅威に対して陸続きの欧州と海を挟んでいる日本の地勢的な違いや、中朝露という複数の脅威に対峙している状況の違いがあり、単純にシステムを転用しうるものではありません。しかしながら、物理的な核兵器を日本に配備する核共有の導入を検討する上で、「核共有の代替案としての拡大抑止」という考え方は、示唆する所が多いのではないでしょうか。



NATOは、(1)情報の共有、(2)核協議、(3)核政策計画の共通化、(4)実行の共通化を深化させることを重要視し*26、1967年に核計画グループ(Nuclear Planning Group: NPG)を創設しました。NPGは、「NATOの究極機関」とされます*27。核共有システムを信頼性の高い枠組みにするためにNPGを創設した経緯というのは、核共有の是非を検討する際の指針のひとつとなります*28。



減少する米国の非戦略核 なぜ米国は非戦略核兵器を減らしているのか?

冷戦期の欧州では、ワルシャワ条約機構(WTO)がNATOに対し通常戦力において大きな優勢を確保しつつも、核戦力では埋め難い差があり、そのギャップを埋めるべく、ソ連は核兵器を抑止力(deterrence)ではなく強要(compellence)のための兵器として運用していました*29。



これに対応する形で、欧州に配備された米国の非戦略核弾頭は、1970年代前半のピーク時には約7,300発に達しました*30。しかし、1989年のワルシャワ条約機構の解体により、核戦争の脅威が低減します。そうした世界的趨勢の中で、1991年大統領核イニシアティブ(PNI)で約1,000発の核砲、700発のMGM-52ランス短距離弾道ミサイルを全廃し、その際、すべての水上艦、攻撃原潜、海軍航空機の核武装も解除しました*31。現在、欧州に配備されている非戦略核弾頭は、230発です*32。



どうして非戦略核が減っているのかという理由は、政治的なもの以外に、技術革新です。すなわち、より長射程で精密攻撃可能な兵器が非戦略核の役割に取って代わっているのです。通常兵器と戦略核の威力に大きな差があった時代、非戦略核はその間を埋めるものとされていました。ところが、軍事技術が発達するに従って、中途半端に大きな破壊力があり、副次被害が深刻な非戦略核は、次第に使用の閾値が高いものになってきたのです。



特に、戦闘行動半径の大きい戦略爆撃機が搭載する長射程の空中発射巡航ミサイル(ALCM)が、非戦略核の位置づけを大きく変えるものとなりました。いざとなれば、米本土や米領(グアムなど)から出撃し、敵地を攻撃できるので、わざわざ射程の短い非戦略核をNATO同盟国に配備する必要がなくなりました。



事実、米国は在韓米軍に配備していたすべての非戦略核を1991年に撤去しました。以前は沖縄にも非戦略核が配備されていましたが、これも今では残らず撤去されています。非戦略核の減少は政治情勢ではなく、軍事技術の発達という理由から進められているものです。今般のロシアの核威嚇によって、核共有政策が制度としての強化に向かうことは確実ですが、非戦略核弾頭の物理的な増勢へと転換するとは思いません。



一方で、ロシアが「エスカレーション抑止」戦略のもと、非核戦力の使用を想定して近代化・増強している*33のに比べると、現在の米国の非核戦力態勢は脆弱であるという指摘があり、これはその通りです。



しかしながら、再び非戦略核という使い勝手の良くない兵器へ回帰しようという動きはありません。核共有制度においても、減少する非戦略核の量を性能で補おうという方針が進められており、B61-12は精密攻撃能力を向上させています。米海軍は、海上発射型核巡航ミサイル(SLCM-N)開発に着手しており、大きな戦略転換が図られる予定です。また、現時点で「迎撃がほぼ不可能である」という意味において核兵器と同じ効果を持つ極超音速滑空兵器システムも非戦略核の補完的役割を担うとみられ、米陸軍は長距離極超音速兵器(LRHW)*34、米空軍はARRW*35などの開発に着手しています。

日本の核共有シナリオ なぜ核共有するのか

日本が核共有をする理由として、ひとつには報復に基づく抑止力を獲得しようする場合がありますが、懲罰的抑止は敵に「耐えがたい打撃」*36を与え得る能力が必要です。日本にはすでに米国の拡大抑止があります。核共有制度を導入しようという主張の背景には、米国の拡大抑止への不信感が考えられますが、戦略核による懲罰的抑止が効かないと想定される敵の核攻撃を非戦略核で抑止するというのは、論理的に破綻しています。



次に、「捨てられる恐怖」を理由とする場合、核共有を検討することは的外れではありません。そうした心理に対し、米核兵器の前線(日本)への配備は、確かに「捨てられる恐怖」を低くします。しかし同時に、「巻き込まれる恐怖」を高めることになります。これは、米軍のアセットが攻撃されることで、米国の本格的な参戦を確定するトリップワイヤー、すなわち、同盟国へのリアシュアランスとなる一方で、前方展開した米国の核戦力は自ずと攻撃対象になるからです。とはいえ、日本が共有する米核兵器へ攻撃を加えるような国家間紛争において、我が国が当該攻撃国と何ら利害関係を持たずに「巻き込まれる」状況というのも非現実的です。



国内/国際的な枠組みに対する問題

まず、憲法第9条により、我が国が保持できる自衛力は「自衛のための必要最小限度」*37の範囲とされています。核共有が欧州モデルの形態で導入されるなら、非戦略核を貸与され、平時には米軍が管理し、有事に投射任務を担う事になり、これが“保持”に当たるならば、核共有のためには憲法第9条を改正する必要があるかもしれません。



次に、我が国の国是である非核三原則のうち、保有と製造に関しては、原子力基本法第2条*38に関連する原子炉等規制法*39などで違法とされています。「持ち込ませず」に関する点では、米国は第七艦隊からすべての非戦略核弾頭を撤去しており*40、米海軍のあらゆる船艇は日本に持ち込む核兵器を保有していません。



さらに、国際的な枠組みにおいては、IAEA憲章第2条において原子力の平和利用が謳われている他、核兵器不拡散条約(NPT)第2条は、「締約国である各非核兵器国は、核兵器その他の核爆発装置又はその管理をいかなる者からも直接又は間接に受領しないこと」*41と規定しています。ただし、NPTには法的拘束力がありません。核のエクスチェンジが起きるような状況でNPTが加盟国を拘束できないのはもちろんですが、平時においても核保有国のパワーに極めて大きな制限をかけることは多くの問題をはらんでいます*42。



日本はIAEAの保障措置を受けていますし、なによりNPT加盟国ですので、NPT体制という現行の国際秩序を変更することには大きな政治的摩擦を生みます。ゆえに、日本の核共有を考える際、NPTが核共有を認めているかどうかがひとつの焦点となります。



非戦略核で誰のどのような行動を抑止する?



核抑止態勢への参加の形



2014年のロシアによるクリミア併合後、NATO(北大西洋条約機構)は、その最優先課題として、クリミア半島「周縁部での通常抑止態勢の強化」を挙げました。さらに、「核抑止力に配分される予算などの資源を増加させることには疑問」を呈するなど、クリミア半島での危機は、核戦争に怯えた冷戦時代の緊張を国際社会に広く思い出させるには至りませんでした。しかし、先月24日から始まったロシアによるウクライナ侵攻において、核保有国ロシアが非核保有国ウクライナを核威嚇しただけでなく、他の核・非核保有国へも核兵器の使用を辞さない構えを見せたことは、冷戦後の大国間政治の根幹に衝撃を与えるものです核保有国による非核保有国への核威嚇という情勢を受け、我が国では、が再び脚光を浴びています。本稿では、核共有に関して、膨大で精緻に練り上げられた抑止論に多くを割くことはできませんが、核共有制度の仕組み、日本の抑止態勢へどのような役割を果たすのかについて個人的な備忘録として入門編的なところをまとめてみます。」と「」の違いとは、敵対国の本土を攻撃する核兵器を戦略核兵器、主に戦場で使用されるものを戦術核兵器という分類が一般的です。戦術兵器と戦略兵器に普遍的な定義はありませんが、大陸間弾道ミサイル(ICBM)や潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)は概ね戦略核として扱い、短距離弾道ミサイル(SRBM)を戦術核と分類します。近年の米国の核戦略文書では、戦術核に低出力核が加わり、「」と呼ばれることも増えましたただし、ある国にとっては「非戦略核」でも、他の国にとってはその地理的位置、国土の広さ等により「戦略核」となる場合があり、厳密な定義は難しく(図(2)参照)、弾頭の威力と投射手段(ミサイルや航空機)の射程に加え、何を目的として何を標的にするか、といった政治的要素も考慮しなければなりません。核兵器の役割は、核攻撃を思いとどまらせる事=核抑止です。核兵器に通常戦争の生起を食いとどめる機能がない事は、核保有国と非核国との武力紛争例を見れば明らかです。また、抑止の効用は条件付きです。被抑止側が死に物狂いになったりすでに事態が動いてしまった時には抑止というものは効くものではなく、危機時の戦略として不十分とされる所以です。抑止の成立は、能力と意思、そして被抑止側へ認識を伝達することが必要です。そして、抑止が破綻すれば、次はその能力を使用する決意が必要になります。米国の戦略核抑止および通常抑止を踏み越えてくるような相手に対し、限定的に共有された核兵器によって、我が国の決意は果たして被抑止側へ認識されるでしょうか。1956年7月のスエズ危機で、欧州は紛争に対する意思決定の不一致を露呈し、そんな中1957年8月21日、ソ連が世界初のICBM「8K71」による6,000kmの長距離飛行を成功させ、さらに10月4日に8K71のロケット改修型「スプートニク1号」を、11月3日には「スプートニク2号」を軌道投入することに成功しました。核を米本土へ投射できるICBMは、まさにゲーム・チャンジャーでした。超大国間の戦略環境が変化していく中、1957年12月、NATO理事会は、(現在のNATO Atomic Stockpile)の設立、および中距離弾道ミサイル(IRBM)を欧州連合軍最高司令官(SACEUR)の指揮に委ねるとの共同声明を出しました。NATO核備蓄制度は、(1)核兵器を提供する米国と(2)米軍および核兵器備蓄施設を受け入れ・有事の際に提供を受けた核兵器を各種の投射手段で運用するシステムで、これが現行の核共有制度の基礎となっています。現行の核共有制度は、「貸与(loaning)」という契約で結ばれており、貸与には二つの形態があります:(1)ひとつの国家に対する貸与、(2)同盟に対する貸与です。米国の管理によるdual-key(二重鍵)arrangementのもと、NATO軍事委員会の政策に沿って、NATO同盟国にB61-3、B61-4が貸与されています(2022〜2024にB61-12に更新される予定です)。同盟に対する貸与としては、NATO指揮による(Multilateral Nuclear Force:)が提案されたものの、実現しませんでした。NATO核備蓄制度において、今までのところ、。1958年6月にPGM-17準中距離弾道ミサイル「ソー」が英国に、1959年4月にPGM-19準中距離弾道ミサイル「ジュピター」がイタリアに、1961年からはトルコでもジュピターが配備されました。弾頭はいずれもメガトン級でしたが、運搬するミサイルの射程は、モスクワに到達しないように抑えられています。ジュピターはこの時点で旧式のミサイルであり、キューバ危機での取引を契機として1963年4月までにすべて撤去されました。なお、英国のソーも1963年9月までに非アクティブとなっています。なお、英国のSLBM「ポラリス」とSLBM「トライデント」は貸与形態ではありません現在の核共有で運用されているB61-3(出力0.3〜1.7kt)、B61-4(出力0.3〜5kt)は低出力核で、そして間もなく配備が始まるB61-12(出力0.3〜50kt)は、B61-3、B61-4、そしてB61-7(出力10〜360kt)を統合した多様で柔軟な任務を与えられることになっていますまた、運搬機であるF-15E、F-16、トーネード、そしてF-35はどれも、B61-12を搭載した状態で各配備地からモスクワを戦闘行動半径に収めていません運搬機の戦闘行動半径がある意味限定的なことから、投下されたB61の多くは、NATO同盟国の領土内で使われることになるとみられています。NATOは(No First Use:)を採用していません。それゆえ、理論上は、武力紛争の極めて早期に核使用を実行できますが、現実的にはNATO加盟国領土内へ侵攻された後にしか核兵器使用のシナリオは想定しづらいでしょう。平時、欧州におけるすべての米軍兵器は米軍の管理下に置かれていますが、米大統領が核武装の命令を出すと、共有核兵器に対する管理がNATO同盟国に引き渡されます。ただし、米国の核兵器を欧州で使用するための実行許可コード(Permissive Action Link: PAL)は、米国家指揮権限(NCA)にあるため、NATOが共有する核兵器の使用には、米大統領の命令が必要になります。つまり、「米国の意思に反して核兵器が使用される可能性はあり得ない」のが実情です。そもそも、1968年に調印されたNPTが、1957年に開始した核共有制度を縛るのは難しく、条約成立時点以降の核不拡散を狙ったものです。条約以前から存在した米露英仏中の五大核保有国や米国とNATO加盟国との核共有が例外で、北朝鮮(1985年加盟、1993年脱退)の核開発が非難され、1968年以降のNATO加盟国で核共有をしている国がないのもこうした事情があります(インド、パキスタン、そしてイスラエルはNPT未加盟国)。ここで、「非戦略核によって、誰を、如何に抑止するか」ということを考えてみたいと思います。まず、被抑止国は、北朝鮮、中国、ロシアとなります。中露はすでに米本土(CONUS)へ到達するICBMを持ち、米国との一定以上の相互確証破壊態勢が確立されています。北朝鮮によるゲーム・チェンジは、米本土へ到達するICBM開発と核弾頭の小型化技術の完了によって成立します。そこで初めて米国の戦略核が北朝鮮の戦略核に抑止される事態が生まれるからです。核共有制度は、これらの国の「核エスカレーション・ラダー」から安全を保障するために我が国が主体的に採用しうるシステムとして位置付けられます。対北朝鮮、対中国・ロシアのセオリー・オブ・ビクトリー(Theory Of Victory: TOV)において、非戦略核(F-35+B61)はどのような役割を果たすでしょうか。TOVとは、抑止が破綻して実際に戦争が発生した時、どのように戦ってどのように勝つかを示す指針です。北朝鮮は日本に揚陸する戦力を持ちません。我が国が先制的自衛行動を取るにしても報復行動を取るにしても、F-35+B61を使用するのは北朝鮮領土内ということになります。ここでのTOVは、ミサイルの第二波を阻止するために、敵のミサイル発射機を破壊することです。そのためには、第一撃から核・非核両用任務機(Dual Capable Aircraft: DCA)が生き残るように分散配備したり基地を抗堪化しなければ、共有したB61を使用する機会すら与えられません。第一撃による損耗を制限した後、航空自衛隊のF-35が投下に向かいます。しかし、日本には敵防空網制圧(SEAD/DEAD)能力がありません。なにより、輸送式起立発射機(Transporter Erector Launcher vehicle: TEL)の位置を探知し精密に攻撃するのは、破壊範囲の広い非戦略核といえども非常に難しいものですさりとて、北朝鮮のミサイル攻撃の策源地を標的としたカウンター・フォース(対兵力攻撃)が難しいからと、カウンター・バリュー(対都市攻撃)を採用することは、極めて深刻な人道的問題を考慮しなければなりません。米国はカウンター・バリューを放棄していませんが、実際にB61核爆弾を北朝鮮の都市に投下するのは、日本人なのです。さらに、非戦略核の破壊力は、国際慣習法および国連憲章第51条のいずれに基づく自衛権の行使であっても、反撃行為の「必要性」と反撃行為との間の「均衡性」という二つの要件を満たせられないのではないでしょうか。北朝鮮の文民をどれだけ殺傷しようとも、独裁国家の継戦意思を挫けるかどうかは計算できず、非戦略核の使用はもはや戦争終結に関連のない行動となります。弾道ミサイルが発射されてしまった後のシナリオに実効的に被害を限定できる手段は、ミサイル防衛のみです。ミサイル防衛は、北朝鮮やイランというならず者国家の弾道ミサイルにいくらかの拒否的抑止を与えますが、中国とロシア両核大国への戦略的抑止力はあえて付与されていません。これは、相互脆弱性を確保することで、中国やロシアとの戦略的安定性を損ねないことにも寄与しています。中国とロシアに対しても、F-35+B61を使用するシナリオはほとんどありません。東シナ海のガス田や尖閣諸島または北方領土問題の“規模”で、我が国が先制的自衛行動として敵国本土を非戦略核で攻撃する政治的意思は持つことはないですし、対北朝鮮シナリオと同様に、能力としてSEAD/DEADの問題が解消できません。中露の防空網は北朝鮮やウクライナとは比較にならないほど強力で、何の対処もせず突っ込んでいけば、F-35の全滅は必至です。F-35+B61が用いられる現実的なシナリオは、台湾有事のような大規模紛争の一環で日本の領土内へ上陸を始めた揚陸部隊への投下です。敵の橋頭保への非戦略核の使用は、敵の作戦シーケンスへの直接的なキルチェーンとなるTOVです。しかし、このケースも蓋然性は低く、そもそも揚陸部隊の撃退は自衛隊の通常戦力で実行可能な任務であり、非戦略核による焦土作戦のような行為にどれほどの軍事的意味があるかは疑問です。北朝鮮への非戦略核の使用においても同じことが言えますが、核兵器を政治的ではなく軍事的に実用できる覚悟を日本は持てるのか、その覚悟は我が国の如何なる国益実現の手段となるのか、TOVの一部たりえるのか、そして我が国は限定核戦争の終わらせ方を描けるのか、という問題を乗り越えるのは大変な政治的リソースを消耗します。導入までに多大なハードルがあり、その割に使い勝手の良くない非戦略核に比べると、通常兵器は意思決定や作戦計画にとって明らかに計算の立つ手段とされます「核戦争を終結させ、それを日本にとって有利に終わらせる能力」を獲得する意思を持たず、彼我の国民を人質にとれば我が国に有利な安全保障環境が生まれるという主張は、根拠のない夢想でしかありません。核兵器の前方展開地としてではなくとも、核作戦に貢献することができます。ひとつの例として、現在、NATOの核・非核加盟国を含めた15カ国が参加する(Support 