多様性をアピールした広告が炎上。移民国家フランスを支える「ライシテ」とは

昨年11月、欧州評議会が掲げたキャンペーンが物議を醸した。多様性理解の促進をうたうこのキャンペーンではポスターの中には、「自由がヒジャブ(イスラム教徒の女性が髪を覆うスカーフ)のなかにあるように、美しさは多様性のなかにある」と英語で書かれ、まさにヒジャブを身に着けた女性が微笑んでいた。

Beauty is in Diversity and Equality #hijab pic.twitter.com/pDaW9YPKTR