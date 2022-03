狭まる「プーチン包囲網」クーデターか暗殺か、戦争犯罪で被告席か

樫山幸夫(ジャーナリスト、元産経新聞論説委員長)

【まとめ】

・プーチン大統領をクーデター、暗殺で放逐すべきという強硬論が高まってきた。

・国際刑事裁判所による訴追が、より現実的だが、実際に裁くのは困難か。

・プーチンがロシア大統領にとどまっても、外遊すれば身柄を拘束される可能性がある。

プーチン包囲網がじわじわと狭まってきた。大統領を権力の座から排除しようと、イギリスの閣僚がロシア軍の将軍たちにクーデターを呼びかければ、アメリカの上院議員は、暗殺待望論を表明、物議をかもしている。

国際犯罪法廷の検察官はすでに戦争犯罪の容疑で捜査を開始している。ウクライナ侵攻の帰趨いかんにかかわらず、プーチン氏がロシア大統領にとどまるのは困難な状況になってきた。

ドキッとするような大胆な発言をしたのはリンゼイ・グラム米上院議員(共和党、サウスカロライナ州)。

氏は3月3日のFOXニュースのトークショー、ツイッターへの投稿で、「ロシアにはブルータス、シュタウフェンベルク大佐はいないのか。(侵攻を)終わらせる唯一の方法は、ロシアの誰かが、彼を引きずりおろすことだ」と呼びかけた。

Is there a Brutus in Russia? Is there a more successful Colonel Stauffenberg in the Russian military?



The only way this ends is for somebody in Russia to take this guy out.



You would be doing your country - and the world - a great service.