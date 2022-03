WSJ

アメリカがロシア産の原油の禁輸措置に踏み切りました。原油や小麦が値上がりするなか、ウクライナとの連帯か。あるいは経済・暮らし優先か。そんな議論が社説から見えます。の社説(8日)はBiden’s U.S. Oil Embargo(バイデンのロシア産原油禁輸)で、米バイデン大統領が8日、ロシア産の原油と天然ガスの禁輸に踏み切ったことは「正しい決断をした」と評価しています。アメリカは原油の3%しか輸入しておらず、さほど痛みはないと指摘しつつ、一時、1バレル=130ドルまで急騰したのはロシア産原油の70%が経済制裁の対象になりかねないからだと伝えています。経済制裁の詳細が明らかになればロシアは、割安な価格でエネルギーを買ってくれる国を見つけるだろうから、むしろロシア産エネルギーの輸出入を手がける金融機関を制裁の対象にした方が効果があるものの、バイデン政権はガソリン価格の上昇を恐れてできないだろうとしています。であれば、アメリカ国内のエネルギー開発に必要な手続きを簡略化して採掘を推進するべきだと主張しています。の社説(4日)は’I Want Peace.’ Zelensiky’s Heroic Resistance Is an Example for the World(「平和を」発言のゼレンスキー大統領 世界のヒーローだ)で、ウクライナのゼレンスキー大統領(44歳)が疲労困憊の姿で3日、「いま欲しいのは平和だ」と述べたことについて、ヒーロー的な抵抗を示したと伝えています。一方、バイデン大統領がアメリカ国民に対して今回の戦いで犠牲をほとんど払わないと言っていることを批判。「プーチン大統領の今の目的はウクライナ全土の掌握だということは明確なものの、彼の不安定な行動を見ると、次の動きはまったく予測できない」として、ロシアがポーランドやバルト3国対して軍事行動を起こした場合には、アメリカもNATO加盟国の防衛にあたる必要があるといいます。その上で、「プーチン大統領に立ち向かうことは物価上昇につながる可能性があり、アメリカ国民は自由で民主的、そしてつながった世界の一環として犠牲を受け入れる準備をするべきと伝える義務がアメリカ政府にはある」と総括しています。の社説(5日)はWar in Ukraine sparks a commodity crisis(ウクライナでの戦争は食料・エネルギー危機に)で、「ヨーロッパの穀倉地帯」として知られるウクライナに対するロシア軍の侵攻により、小麦やエネルギーといったコモディティー価格を押し上げられ、世界中の人々が貧困に陥るおそれがあると伝えています。小麦の先物価格が上昇しているのは、供給不安が当面続くと投資家が見ているからだと指摘。先進国に対しては「国家として連帯を示すための一定の措置は不可欠で、富裕層は税負担を負うべきだ」としています。(Sky News)