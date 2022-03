【ウクライナ情勢】優位に立っていたはずのロシア軍が苦戦するのはなぜか。プーチン氏の誤算

[ロンドン発]ウラジーミル・プーチン露大統領のウクライナ侵攻を失敗に終わらせるため、ボリス・ジョンソン英首相は5日、6項目の行動計画を打ち出した。国連総会(193カ国)は2日、緊急特別会合を開き、ウクライナから無条件の即時撤退を求める決議案を賛成141カ国で採択。国際刑事裁判所(ICC、オランダ・ハーグ)も戦争犯罪や人道に対する罪、集団殺害(ジェノサイド)の罪で捜査を開始した。プーチン氏の孤立は深まっている。

ジョンソン氏は「軍事力によってルールを書き換えようとするたくらみから、ルールに基づく国際秩序を守らなければならない」と強調する。国際社会に対して打ち出されたジョンソン氏の6項目は次の通りだ。

(1)ウクライナのための国際人道支援連合を組織する。

(2)ウクライナの国防努力を支援する。

(3)プーチン政権への経済的圧力を最大化する。

(4)ロシアがウクライナで行っていることの既成事実化を阻止する。

(5)ロシアの傀儡(かいらい)ではないウクライナ正統政府の全面参加を前提に、危機をデスカレーション(緩和)させる外交努力を追求する。

(6)大西洋ユーラシア地域全体の安全と回復力を強化するため迅速なキャンペーンを開始する。

米シンクタンク、戦争研究所(ISW)の分析では、限定的な攻撃でウクライナ軍と義勇兵の抵抗は短期間で崩壊し、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は屈服するとのプーチン氏の所期の目論見は外れた。このためロシア軍は再度、作戦を休止して、戦闘資源を追加投入し態勢を整えている。しかしウクライナ側の士気と戦闘力は依然として高く、ロシア軍は今後、激しい市街戦を強いられる可能性がある。

#Russian forces in #Ukraine may have entered a possibly brief operational pause as they prepare to resume operations against #Kyiv, #Kharkiv, #Mykolayiv, and possibly #Odesa in the next 24-48 hours. Read the latest from @TheStudyofWar and @criticalthreats:https://t.co/5neCMG8col pic.twitter.com/xGBXtwtJm2