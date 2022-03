【オリガルヒとロンドングラード】

NBC

ロシアのスーパーリッチ=“オリガルヒ”はスイスの金融機関に資金を預け、イギリスで不動産を買うのが王道で、1990年代以降、ロシアンマネーで潤ったロンドンはレニングラードならぬ“ロンドングラード”とも呼ばれているそうです。ウクライナ侵攻を受けて、欧米各国が“オルガルヒ”に対する経済制裁を強化する中で、この“ロンドングラード”に関する報道が相次いでいます。はU.K. crackdown on Russian oligarchs may spell the end for ‘Londongrad’(イギリスのオリガルヒ取り締まりで“ロンドングラード”終焉となるか)の中で、イギリスの首都ロンドンは、ロシアの富豪やプーチン大統領側近にとって人気の地で“ロンドングラード”とも言われているということですが、先月、ロシアがウクライナに軍事侵攻して以降、こうした“オリガルヒ”は、歓迎されなくなっていると伝えています。具体的にはケンジントン、ナイツブリッジ、ベルグラビアといった高級住宅街で豪邸を購入し静かに暮らしていたロシア富豪に対して、スポットライトがあたっているといいます。1991年にソビエト崩壊、さらに7年後に経済危機が起きて以降、資産を持っているロシア人は資金を海外に移し、とりわけロンドンは優れた教育システムや買い物環境、さらに滞在ビザの魅力を背景にイギリスが人気を集めてきたとのことです。