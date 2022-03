ロシア、軍の「偽情報」報道に刑罰　BBCなど西側主要メディアはロシアでの活動を中止

ウクライナ侵攻を続けるロシアのウラジーミル・プーチン大統領は4日、ロシア軍に関する「偽情報」の拡散を最高15年の実刑で処罰するという法律に署名、成立させた。ロシア議会は3日、この法案を満場一致で可決していた。これを受けて、BBCやCNNなど西側の主要メディアはロシア国内での活動を中止した。

プーチン氏はさらに、ロシアへの制裁を呼びかけた者を罰金・懲役刑の対象にする法案にも署名した。

それ以前にもロシア国内に残る独立系メディアは、ロシア政府が「特別軍事活動」と呼ぶものを「侵攻」、「戦争」と呼んだことを理由に次々と閉鎖に追い込まれた。独立系テレビ「TV Rain」のスタッフは4日、生放送中にスタジオを退出し、放送を停止した。

こうした事態を受けてBBCは4日、ロシア国内での活動中断を余儀なくされた。

BBCのティム・デイヴィー会長は、「ロシア連邦内におけるBBCニュースの記者と支援スタッフ全員の作業を一時的に中断するしかない」とした上で、「ロシア語のBBCニュース・サービスはロシア国外から、活動を継続する」と述べた。

ロシアのウクライナ侵攻開始以来、オンラインのBBCロシア語サイトのアクセス数は過去最多に達していた。

会長は「スタッフの安全は何より大切で、ただそれぞれの仕事をしているだけで刑事訴追される危険に、スタッフをさらすつもりはない」として、スタッフの勇気と決意とプロ意識をたたえた。

さらにデイヴィー会長は、「BBCニュースを利用する数百万人のロシア人」を含め全世界の観客に正確な情報を提供し続けると約束。「ウクライナをはじめ世界各地のジャーナリストが、ウクライナ侵略について報道し続ける」と述べた。

BBC statement on reporting from within Russia.

Reacting to new legislation passed by the Russian authorities, BBC Director-General Tim Davie says: pic.twitter.com/uhowHW3jkr