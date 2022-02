受信料制度廃止案はBBCの寝耳に水だった。担当大臣の爆弾発言の背景は

今年1月、イギリスの放送界に激震が走った。日本のNHKにあたるイギリスの公共放送BBC(英国放送協会)の受信料制度が数年後に消える可能性を、同国の担当大臣が示唆したのだ。

公共放送の未来はどうなるのか。イギリス在住ジャーナリストの視点から考えてみたい。

BBCはちょうど100年前(1922年)に、民間の放送局として産声を上げた。開局から数年後に公共企業体となり、イギリスで最もよく利用されている放送局である。

BBCの国内の活動費は、NHKの受信料に相当する、「テレビライセンス料」(以下、便宜的に「受信料」)で賄われている。

受信料は年間159ポンド(約2万5000円、カラーテレビ放送)で、視聴世帯から徴収する。

民放をはじめ私企業の経営には浮き沈みがあるが、受信料制度で一定の収入が確保されてきたからこそ、BBCはこれほど長期にわたって存在できていたのかもしれない。

そんなBBCの受信料制度が廃止になるかもしれないというのだ。その経緯と今後を見てみよう。

まず、1月16日、同国のデジタル・文化・メディア・スポーツ(DCMS)省のナディーン・ドリス大臣がTwitterで爆弾発言をした。

This licence fee announcement will be the last. The days of the elderly being threatened with prison sentences and bailiffs knocking on doors, are over. Time now to discuss and debate new ways of funding, supporting and selling great British content. https://t.co/sXtK25q27H

ドリス文化相はBBCの受信料が消えるとツイートした

受信料制度についての発表はこれが最後だ。高齢者が実刑判決で脅かされたり、執行人がドアを叩いたりする時代は終わった。

素晴らしいイギリスのコンテンツを支援し、販売するための新たな財源について議論を開始するときが来た。

