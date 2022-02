【ウクライナ侵攻　いつではなく、どのように】

WSJ

緊迫するウクライナ情勢。ロシアのプーチン大統領は21日、緊急の安全保障会議を開き親ロシア派の武装勢力が実効支配するウクライナ東部の一部地域について独立国家として承認することを決めたということです。このテレビ演説に先立ってNew York Timesはロシアがウクライナを侵攻するかどうかはではなく、どのように(how)侵攻するかに議論が移っていると報じています。はPutin Says Russia to Recognize Independence of Breakaway Regions in Ukraine(プーチン大統領、ウクライナ親ロシア派地域 “国家として承認”)の中で、ロシアのプーチン大統領が21日、ウクライナの東部2州について独立国家として一方的に承認する大統領に署名したと報じています。そして、これがロシアによるウクライナ領への侵攻を正当化するために使われる可能性があるとしています。プーチン大統領はこの決定をテレビ演説で発表する前にフランスのマクロン大統領とドイツのショルツ首相に電話で伝え、独仏の首脳は失望感を示したものの対話を続ける意向を示したとロシア政府は発表したといいます。この決定に先立ってはJoe Biden and Vladimir Putin agree 'in principle' summit on Ukrrain(米ロ首脳、ウクライナめぐる会談に「原則」合意)の中で、米ホワイトハウスと仏大統領府が20日、緊迫するウクライナ情勢の緩和に向けてアメリカとロシアが首脳会談に「原則として」合意したと伝えています。隣国のベラルーシが週末、3万人のロシア軍が合同軍事演習を終えたあとも撤収しないと明らかにしたことで、ロシア軍によるウクライナ侵攻に対する不安が高まったといいます。モスクワにあるアメリカ大使館は20日、ロシアに滞在するアメリカ人に対して待避の準備をするよう警告したとのことです。はBlitzkrieg or Minor Incursion? Putin’s Choice Could Determine World Reaction.(電撃戦か小規模な侵攻か。プーチンの決定は世界の反応を決定づけることも)の中で、バイデン大統領が18日、プーチン大統領がウクライナ侵攻を決めたことを確信していると宣言する直前に、同盟国に対してロシア政府が軍に対してウクライナ侵攻を命じたという機密情報を伝え、今や議論はプーチン大統領がどのように侵攻を進めるかに移っていると報じています。具体的には▼一気にウクライナ全土を攻撃する、▼少しずつ攻撃し国家を解体していく、▼真綿で首を絞めるようにじわじわと攻める。このうち、アメリカ軍や専門家は、一気に攻撃する可能性が高いとみているということで、そうなれば1945年以来、ヨーロッパでもっとも激しい戦闘になりかねないとしています。アメリカの情報当局が議会などに対して“最悪のシナリオ”として挙げたのは、ロシア軍が1~2週間にわたってロケット攻撃や市街戦を繰り広げ、最終的には民主的に選出されたウクライナのゼレンスキー大統領を支持した住民を探し出すなど国民を恐怖に陥れることだということです。また、ロシアがウクライナのインターネットを切断して世界との交信を遮断することをアメリカは示唆しているとのことです。バイデン大統領は先月の記者会見で、「小規模な侵攻(minor incursion)」であればアメリカは大がかりな経済制裁を科さない姿勢を示したことからプーチン大統領はアメリカと同盟国の忍耐を試すかもしれないとしています。