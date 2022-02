シンプルな利益衡量だけでは救えなかったもの。

17日に行われた北京五輪、フィギュアスケート女子シングルフリーの最終グループの中継で見たもの。それは間違いなく「異様」と形容するしかない光景だった。

華やかな団体戦の「表彰式中止」という異例の事態に端を発したリンク外の騒動。

振り返れば、「ケリガン対ハーディング」の時も連日メディアは騒がしかったし、最近でも、プルシェンコ選手が大会中の発言で物議を醸したことはあったような気がするが、今回の問題は、アスリートとしての本質にかかわる話。

しかも比較的オープンな舞台で繰り広げられていた過去の騒動とは異なり、今回は大会の主催者も、”火元”も、関係者への自由な取材を許すようなバックグラウンドを持たない国だったこともあってか、憶測報道ばかりが先行してどうにもこうにもならない状況になっていた。

検体から禁止薬物が検出され、一度は暫定的な資格停止処分を行ったにもかかわらず、選手側からの異議申し立てによって即時に解除してしまったロシアの反ドーピング機関、そしてそのような対応に対して、IOC、ISU、WADAがスポーツ仲裁裁判所(CAS)に申立てを行い、2月14日に出された決定によって、疑惑の渦中にいたワリエワ選手の出場が認められた、というのが公式の事実。

当然メディアの反応は、何で・・・??というものが大多数だったが、CASが17日付で公表した41頁にもわたる公表文*1を読めば、その理由も何となくわかってくる。

昨年12月に行われた検査で得られた検体だったにもかかわらず、検査機関の対応の遅れで、こともあろうに五輪の真っ最中にその結果が(しかも確定しないまま)出てくるという事態になったことをCASは厳しく批判している。

そしてその結果、白黒が確定しない段階で五輪本番を迎えたアスリートに対し、(最終的に覆る可能性のある)Provisional Suspension(暫定的停止処分)を課すことが回復可能な損害を与える、ということを仲裁廷は繰り返し強調しているのである。

If the anti-doping results management process was to find in the full hearing that a sanction of a period of suspension should issue, then the Athlete will suffer the

bite of that suspension. By contrast, if the Provisional Suspension was to be put in place, but the results management process was to find after the merits hearing

that the suspension should be lifted or materially reduced, then the Athlete will have lost the chance of competing in the Olympic Games without any possibility of recompense. If the Athlete competes and wins a medal, and she is later found to have committed an ADRV that would have prevented her from competing, the

Athlete’s placement can be vacated and her medal returned (though the Panel has taken note that the IOC has subsequent to the hearing here issued a statement to the effect that if the Athlete finishes in the top 3 medals for Women’s Single Skating will be issued after her doping case is resolved); the chance to compete in the Games is, however, fleeting and incapable of replacement with anything else. Therefore, the Panel holds that the balance of interests tips decisively in favour of the Athlete, again because she is a Protected Person. Finally, the Panel is persuaded that in the face of irreparable harm to the Athlete upon issuance of a Provisional Suspension (eventually possibly being found to be unjustified), there is no founded and equally tangible irreparable harm in case of lifting of the Provisional Suspension, neither for the Applicants nor for the other competitors.(39頁、強調筆者、以下同じ)