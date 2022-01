ジョコヴィッチ選手、全豪に「集中している」　練習後にツイート

男子テニス世界ランキング1位のノヴァク・ジョコヴィッチ選手(34)が10日、来週開幕の全豪オープンに向け、現地のコートで練習をしたとツイッターに投稿した。新型コロナウイルスのワクチン接種をめぐり、オーストラリア到着時に入国を拒否される問題が発生して以降、本人がコメントを出したのは初めて。

セルビア出身のジョコヴィッチ選手は、17日にメルボルンで開幕する全豪オープン出場のため5日深夜に同地の空港に到着した。豪政府は、同選手がワクチン接種の証明も、正当な接種免除の理由も提示しなかったとして、同選手を拘束し、入国を拒否した。

ジョコヴィッチ選手側の異議申し立てを受け、メルボルンの裁判所は10日、入国拒否の決定を取り消した。

ジョコヴィッチ選手は同日の審理中、収容先のホテルを出て、メルボルン市内の弁護士事務所で待機していた。

入国拒否取り消しの判決から何時間か後にツイートし、「裁判官がビザ取り消しを覆したのを喜び、感謝している。いろいろあったが、ここに滞在して全豪オープンを戦いたい」とした。

さらに、「自分はずっとそこに集中している。素晴らしいファンを前に、きわめて大事な大会でプレーするため、私はここにやってきた」と書いた。

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. pic.twitter.com/iJVbMfQ037