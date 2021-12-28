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国政も政治と行政の区分けが全くできていない。文通費問題も結局ははそこが原因。 - 12月26日のツイート

土壇場で回避された“内密出産”…それでも現場の医師が危機感を訴える現状とは（FNNプライムオンライン） - Yahoo!ニュース
➡︎伝統的家族観を他人に強要する弊害の一つ。それを守りたい人は自分の家族で守ればいいだけ。 https://news.yahoo.co.jp/articles/3af68de8a5dbe8a66387d84c229ceac13a9cede1?page=2…

山口・公選法違反　知事「組織的勧誘なくす」　専門家と再発防止へ（毎日新聞） https://news.yahoo.co.jp/articles/cffc88c08a472e00ba44274f183ec2ced6eae444…
➡︎かつての大阪府庁、大阪市役所も酷かった。特に大阪市役所はOB含めて組織ぐるみで市役所を守ってくれる候補者を応援。そこを断ち切る条例を作った。

https://www.city.osaka.lg.jp/seisakukikakushitsu/page/0000184823.html…
国政も政治と行政の区分けが全くできていない。文通費問題も結局ははそこが原因。支持者を問わない公費で支えるべき議員活動と支持者で支えるべき議員活動の区分け。前者は立法府という機関の一員としての活動。行政の公費負担の論理に類する。

河野氏「接種能力ある自治体から優先接種を」（フジテレビ系（FNN）） - Yahoo!ニュース https://news.yahoo.co.jp/articles/47ebcb907cee854a0b1d1ad27d656c992e899374…

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