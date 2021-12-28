- 2021年12月28日 09:20
国政も政治と行政の区分けが全くできていない。文通費問題も結局ははそこが原因。 - 12月26日のツイート
今日の #日曜報道THEPRIME は…【河野太郎氏が橋下と久々激論▽ヤングケアラー窮状】#河野太郎 氏が 自民総裁選後に番組初生出演！#橋下徹 と激論か…政策発信再開で捲土重来を狙う？▽ヤングケアラー…見過ごされてきた若年介護者の困窮の実情と支援の課題とは？#柴山昌彦 氏 #大空幸星 氏 pic.twitter.com/bs0i5Fp1EM— 日曜報道THE PRIME (@THEPRIME_CX) December 25, 2021
今日の #日曜報道THEPRIME は…自民総裁選後番組初生出演の#河野太郎 氏×コメンテーター#橋下徹 が徹底議論！果たしてどんな展開に？スタジオ入りした#橋下徹 今朝の意気込みは…？ pic.twitter.com/NNjyPseHmR— 日曜報道THE PRIME (@THEPRIME_CX) December 25, 2021
土壇場で回避された“内密出産”…それでも現場の医師が危機感を訴える現状とは（FNNプライムオンライン） - Yahoo!ニュース
➡︎伝統的家族観を他人に強要する弊害の一つ。それを守りたい人は自分の家族で守ればいいだけ。 https://news.yahoo.co.jp/articles/3af68de8a5dbe8a66387d84c229ceac13a9cede1?page=2…
山口・公選法違反 知事「組織的勧誘なくす」 専門家と再発防止へ（毎日新聞） https://news.yahoo.co.jp/articles/cffc88c08a472e00ba44274f183ec2ced6eae444…
➡︎かつての大阪府庁、大阪市役所も酷かった。特に大阪市役所はOB含めて組織ぐるみで市役所を守ってくれる候補者を応援。そこを断ち切る条例を作った。
https://www.city.osaka.lg.jp/seisakukikakushitsu/page/0000184823.html…
国政も政治と行政の区分けが全くできていない。文通費問題も結局ははそこが原因。支持者を問わない公費で支えるべき議員活動と支持者で支えるべき議員活動の区分け。前者は立法府という機関の一員としての活動。行政の公費負担の論理に類する。
河野氏「接種能力ある自治体から優先接種を」（フジテレビ系（FNN）） - Yahoo!ニュース https://news.yahoo.co.jp/articles/47ebcb907cee854a0b1d1ad27d656c992e899374…
あすの #めざまし8 は☀️— めざまし８ (@cx_meza8) December 26, 2021
◆8時～
〇"数年に一度"最強寒波襲来
大阪・京都の都市部に積雪も？
〇全日本フィギュア
羽生結弦前人未到の4回転アクセルへ
頂点決戦の舞台裏
村上佳菜子さん解説も！