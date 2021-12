【出前ロボ】、次に来るのは階段を昇降できる二輪車！ロッキー・ステップも駆け上がる？

■今年は出前ロボットが大きく飛躍した年であった。特にキャンパス内での導入が進み、ロボット開発のスタートアップが多くの大学と提携して時間のない生徒がクラス間の移動中に出前ロボを使うようになったのだ。ロボット開発のスターシップ・テクノロジーは今年10月、自動走行ロボットを使ったピザやコーヒーを届ける注文件数が累計で200万件を突破したことを発表した。今年1月に100万件を突破後、わずか9ヶ月弱で100万回の壁を超えたのだ。この実績はロボット出前を導入する大学が急増していることが要因だ。今年も新学期を前にして生徒数と教職員1.4万人が通うサウスダコタ州立大学に30台の出前ロボットを導入することが発表された。スターシップはバージニア州フェアファックスにあるジョージ・メイソン大学(George Mason University)やパデュー大学 (Purdue University)、カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)、カリフォルニア大学アーバイン校(University of California Irvine)などマンモス校や有名大学キャンパス内での運用実績を誇っている。広大なキャンパスをもつアリゾナ州立大学のように、いくつかの区域に分けて出前ロボットを数十台も導入する事例もあるのだ。アリゾナ州立大学は最近、ロシアのIT企業大手ヤンデックス(Yandex)の自動運転ロボット「ローバー(Rover)」も導入した。ヤンデックスは今年、アメリカに進出してきたスタートアップだ。他のロボット事例にはスタートアップのキウイボット(Kiwibot)がある。カリフォルニア大学バークレー校(University of California, Berkeley)等などキャンパス内でデリバリーで走っているキウイボットの最新バージョンは、サンタモニカで出前ロボとして活躍しているのだ。サンタモニカ・ピアにも近い「ブルー・プレート・タコ(Blue Plate Taco)」や「レッドO(Red O Restaurant)」等が自動走行4輪車「キウイ(Kiwi)」を使って1.99ドルで顧客に宅配を行っている。街中を走る出前ロボの事例では、小型軽量車両開発のセグウェイと提携したスタートアップのココ(Coco)がある。ココは今月始め、最新型となるココ1(Coco1)ロボットを1,000台製造し、複数の街の飲食店に配置することを発表したのだ。その中にはロサンゼルス市内や郊外に7店舗を展開する高級スーパーのエラワン・マーケット(Erewhon Market)も含まれている。キウイと同様にココも4輪車となる。スターシップやローバーの6輪車にココやキウイの4輪車には課題がある。階段など段差の多いところでは、昇降ができないのだ。この問題点を解決する、2輪車の出前ロボが登場しそうだ。スイス連邦工科大学(ETHチューリッヒ)の学生らによるスタートアップのアセント(Ascento)が今月、自律型2輪ロボット「アセント・プロ(Ascento Pro)」を発表したのだ。アセント・プロは、歩道や道路などの平らな面の走行はもちろんの他、障害物に遭遇すると一旦停止してしゃがみ込み、バネ付きの脚を利用して前方にジャンプすることで、障害物を飛び越えることができる。ジャンプを繰り返しせば、階段をのぼることも可能だ。また左右の脚が独立して動くことで、起伏のある道路でも水平を保ちながら走行でき、片方から力が加わってもバランスを維持できる。物体を認識できるセンサーのライダー(LiDAR)やカメラ、LEDヘッドライトが内蔵されたアセント・プロは1回の充電で8時間もバッテリーが持つように進化。アセント・プロは充電ポートを自動で見つけて接続するのだ。最高速度は時速12キロメートルで最大積載量は12キログラムになる。発表された動画を見ると、アセント・プロが草木が生い茂る険しい山道を器用に上っているのがわかる。また階段では小さくジャンプしながらステップアップし、降りる際は身体を斜めにして左右の脚を使っているのも確認できる。テスラの充電ステーションが並んだ場所に置かれた充電ポートではお掃除ロボのルンバのように、アセント・プロがセンサーでポートを探し出し自分で充電する動きも映っている。他の出前ロボのようにクーラーボックスを搭載し注文品を安定して運搬できるようになれば、出前ロボ市場がさらに活気づくことになりそうだ。「ロッキーのテーマ」をバックに、シルヴェスター・スタローンが駆け上がるロッキー・ステップ(フィラデルフィア美術館正面の階段)を、出前ロボがお寿司を持って駆け上がる日が来そうだ。トップ動画:スイス連邦工科大学(ETHチューリッヒ)の学生らによるスタートアップのアセント(Ascento)が今月発表した自律型2輪ロボット「アセント・プロ(Ascento Pro)」PR動画。アセント・プロは草木が生い茂る険しい山道を器用に上り、階段でもジャンプしながらステップアップ、降りる際は身体を斜めにして左右の脚を使っている。⇒こんにちは!アメリカン流通コンサルタントの後藤文俊です。後藤は10月から 日経ビジネス で「後藤文俊のシン・店舗 in USA」として連載を書いています。23日には3回目となる記事を発表しました。後藤のコンテンツはこれまでもランキング上位になっていましたが、NYの超速宅配について書いた記事は編集者さんによると、ぶっちぎりの1位となりました。ダントツに読まれた理由は記事のタイトルです。米国の流通事情を書いても人気の記事にはなりません。海の向こうの流通については、読ませる工夫が必要となります。超速宅配のスタートアップがニューヨークへ次々に参入しているといっても、多くの日本人には興味が向かいません。したがって日本人の感情を揺さぶるパワーワードを記事のリードにあえて含めたのです。エントリー記事にある二輪ロボットがアメリカの都心部でウルトラ・ファスト・デリバリーに活用されるようになれば、バズワードも不要になります。ニューヨークでは再び新規感染者数が激増しています。非接触を理由に出前ロボ需要はもっと上昇しそうです。超速宅配の自転車より自立型2輪ロボがマンハッタンを走っているほうが安心ですし。技術面ではハードル(信号とか)はありますが、出前ロボはまだまだ進化しそうですね。