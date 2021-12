【飲み薬に検査キット】

(都内のホテル)

FT

WSJ

New

York Times

CNN

クリスマスを前にオミクロン株が日本でも徐々に広がっていますね。重症化リスクはデルタ株にくらべて低いそうで、アメリカ発で飲み薬や検査キットの報道も相次いでいます。一方、中国では規制強化に乗り出しているとのこと。はOmicron cases less likely to require hospital treatment, studies show(オミクロン株による入院リスクは低めと研究結果)の中で、南アフリカ、デンマーク、イギリスでそれぞれ行われた初期研究で、オミクロン株に感染した患者のうち、入院する人の割合はデルタ株に比べて低い可能性があるとする結果を伝えています。重症化リスクが低いのは、オミクロン株がワクチン接種を完了したり、これまでに感染したりした人も感染させるなどの特徴に由来しているといいます。ワクチンを接種していない人がもっともリスクにさらされているもの、接種していても感染するブレークスルー感染や再感染の場合のほとんどが軽い症状のため、全体でならすと重症化リスクがほかの変異株に比べて低い可能性があるとしています。はPfizer's Covid-19 Pill Is Authorized in U.S.(ファイザーのコロナ経口薬、アメリカで承認)の中で米FDA=食品医薬品局が22日、製薬大手ファイザーが新型コロナウイルスの重症化を防ぐ飲み薬について緊急使用の許可を出したと報じています。対象となるのは年齢12歳以上で重症化リスクが高い人で、FDAは感染が確認されてからすぐに医師の処方を受けて速やかに投与を始めるべきだとしているということです。アメリカ政府は1000万回分を52億9000万ドルで購入することで会社側と合意していて、バイデン大統領は1月に25万回分を用意するとしているとのことです。はBiden Promised 500 Million Tests, but Americans Will Have to Wait(バイデンは5億回分の検査キットを訳するも、時間がかかる見込み)の中で、バイデン大統領が今週、オミクロン株の感染が急速に拡大していることを踏まえて、家庭で使われる検査キットの無料配布を5億回分用意すると公約したものの少なくても数週間かかるという見通しを報じています。バイデン政権はまだ検査キットを購入する契約にいたっていないということで、申し込みのウエブサイトが立ち上がるのも1月だとしています。さらに専門家は、検査キットが一度に提供されるわけではないとみているそうです。検査キット不足は去年、パンデミックの初期のころに感染拡大防止の足かせとなり、大統領候補だったバイデン氏も選挙戦で当時のトランプ政権に対して検査不足を批判していましたが、オミクロン株の出現にホワイトハウスをあわてさせたとのことです。はThis Chinese city found a Covid cluster. All 13 million residents are now under lockdown(中国・西安市でクラスター発生 全1億3000万市民がロックダウンへ)の中で、中国の西安市で22日、52の新規感染者が見つかり、翌23日には全市民の1億3000万人が外資規制を求められたと報じています。西安市ではこれまでのところ、オミクロン株は見つかっていないそうです。来年2月4日から北京オリンピックが開催される中国では、規制強化で感染拡大を抑え込もうとしているということです。