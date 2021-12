【ダボス、プロスポーツに影】

(スイス・ダボス、筆者撮影)

例年1月に各国の政治家や経営者、アーティストなどがスイスの山あいの町に集まるダボス会議。ことしに続き、2022年1月もリアルでの開催はなくなりました。オミクロン株の拡大は、こうした国際的なイベントやプロスポーツの試合に影を落としています。はWorld Economic Forum defers Davos meeting over Omicron concerns(オミクロン株懸念が広がるなか、ダボス会議延期へ)の中で、WEF=世界経済フォーラムが来月17日から21日にかけて予定していたダボス会議をリアルに開催することを断念したと伝えています。理由として「現在のパンデミックの状況により、対面によるグローバルな会合を開くことは極めて困難だ」とした上で「開催に向けて厳格なルールを決めたものの、オミクロン株の感染のしやすさと移動に対する影響に鑑みて延期が必要となった」ということです。ダボス会議がスイスのダボスでリアルに開かれたのは新型コロナウイルスが警戒の対象となり出した2020年1月が最後で、WEFは来月はオンラインで開いた上で来年夏にリアルに開く計画だとしています。もともと、来月の開催にあたって出席者はワクチン接種を完了し到着の72時期以内にPCR検査を受けないと、入場に必要なバッジが使用できず、さらに48時間おきに新たな検査を求めていたとしています。オミクロン株の感染拡大に対する懸念が広がっていることから出席予定者は2020年と比べて3分の2程度の約2000人にどどまっていたとのことです。はN.H.L. Is First League to Hit Pause Over Virus Surge(ナショナルホッケーリーグ、コロナ急増で試合を休止)の中で、コロナ感染の問題を受けて、NHL=ナショナルホッケーリーグが来週まで試合を休止することを決め、北米のスポーツリーグでは初の休止だと報じています。この結果、31の試合が予定通りには行われないとのことです。2月の北京オリンピックに選手を派遣するかどうかを検討しているNHLは、選手によるアメリカとカナダの行き来を停止したといいます。北京オリンピックの参加に必要な検査やルールの負担を踏まえて参加に対して懸念を示している選手もいるそうです。プロのスポーツリーグをめぐっては、バスケットボールのNBAが5つのゲームの延期を決め、フットボールのNFLは検査ルールの見直しを発表したということです。はOmicron Variant Accounts for 73% of U.S. Covid-19 Cases, CDC Says(米コロナ感染の73%がオミクロン株と米保健当局)の中で、米CDC=疾病対策センターが20日、今月18日までの1週間にアメリカでコロナ感染した人の73%がオミクロン株によるものだと推定されると発表したと伝えています。11日までの1週間は13%だったとして、急増だということです。ホワイトハウスのサキ報道官はバイデン大統領と大統領専用機「エアフォースワン」に17日、同乗した職員のひとりがコロナ検査の結果、陽性だとわかったと20日発表したといいます。この職員はワクチンの追加接種を済ませていて19日まで発症しなかったそうです。バイデン大統領は通常通り、執務を続けるということです。