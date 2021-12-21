補正予算　過去最大36兆円成立　コロナ禍とコロナ禍後の対策を強化

- 2021年12月21日 11:17
補正予算 過去最大36兆円成立 コロナ禍とコロナ禍後の対策を強化1/2
「国づくり、地域づくりは、人づくりから」を信条に、「日々勉強！結果に責任！」をモットーとする内閣府副大臣、参議院議員赤池まさあき(比例代表全国区)です。
12月20日(月)、参議院本会議において、過去最大約36兆円(実質32兆円)の補正予算が成立いたしました。コロナ禍対策とコロナ禍後に力点をおいており、本日21日(火)来年度当初予算案が閣議決定となりますが、合わせて切れ目なく支援する15か月予算となります。様々な議論、課題がありますが、速やかな執行に入りたいと思います。
その概要は以下です。
Ⅰ．新型コロナウイルス感染症の拡大防止 18兆6,059億円
Ⅱ．「ウィズコロナ」下での社会経済活動の再開と次なる危機への備え 1兆7,687億円
Ⅲ．未来社会を切り拓く「新しい資本主義」の起動 8兆2,532億円
Ⅳ．防災・減災、国土強靱化の推進など安全・安心の確保 2兆9,349億円
補正予算の追加歳出 計 31兆5,627億円
◎令和3年度補正予算の概要
Ⅰ新型コロナウイルス感染症の拡大防止 18兆6,059億円
１．医療提供体制の確保等 4兆4,783億円
病床確保2兆＋ワクチン接種体制1.3兆＋治療薬確保0.6兆円
2．厳しい状況にある方々の事業や生活・暮らしの支援 14兆1,276億円
⑴事業者支援
事業復活支援金2.8兆＋資金繰り0.14兆（既定経費活用を含め3兆円）
＋時短協力金(臨交金)6.5兆
⑵生活・暮らし支援
住民税非課税世帯(1世帯10万円給付)1.4兆＋緊急小口資金0.5兆
＋生活困窮者自立支援金937億＋学生支援緊急給付金(1人10万円)675憶
＋住宅確保給付金100億
＋雇用調整助成金の特例措置等0.65兆＋雇用保険財政の安定17兆円
⑶エネルギー価格高騰への対策
輸送用燃料に係る負担軽減制度等800億