【オミクロン株とサプライチェーン】

中国で初のオミクロン株の感染が確認されました。それに先だって、製造業が集中する地域でコロナ感染が相次いで見つかっていて、サプライチェーンに負荷がかかっていて世界経済の先行きに再び不透明感が出ているということです。はChina detects first case of Omicron coronavirus variant on the mainland(中国本土でオミクロン株への感染確認)の中で、「ゼロコロナ」を掲げる中国の本土で初めてオミクロン株への感染が確認されたと報じています。具体的には天津で今月9日に海外から到着した人から確認されと国営メディアが伝えたということです。感染者は無症状で現在は病院で隔離されているとのことです。中国は来年、北京オリンピックの開催を控えていて地域ごとの感染爆発を防ごうと大規模なテストや緊急ロックダウンが行われていますが、過去8週間、毎日、地域での感染が確認されているそうです。火曜に製造業の拠点を抱える浙江省で44の新規感染が報告され、この1週間で200人に達したということです。はChina reports first Omicron case as fears mount for factory supply chains(中国のサプライチェーンに対する警戒感強まるなか、初のオミクロン株感染)の中で、中国本土でオミクロン株の感染が確認され、製造業が集中する地域でコロナ感染が広がる中でただでさえサプライチェーンに対する警戒感が高まっていただけに当局にさらに圧力がかかっていると報じています。中国は2年前に武漢でウイルスが見つかって以降、これまでに10万の感染が累計で見つかっていて、アメリカやイギリスの一日あたりの数を下回っているということです。製造業が集中する長江周辺で新型コロナの感染爆発が起きていて、浙江省の杭州市、寧波市などで今週、200以上の感染が確認されていて、当局が来年3月まで規制を継続するとしています。このうち、寧波市は中国最大規模のコンテナ港を抱えていて世界的なサプライーチェーンの混乱に拍車をかけることに懸念が広がっているそうです。はOmicron is upending the holidasy for international travelers(オミクロン出現で海外旅行にブレーキ)の中で、オミクロン株が出現したことでイギリスやアメリカが海外からの渡航者に対して検査を強化しているほか、日本も11月29日に外国人の入国を1か月間止め、旅行を検討していた人たちの間で失望が広がっていると伝えています。