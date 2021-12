米俳優ボールドウィン氏、「引き金は引かなかった」　映画ロケで2人死傷について

米俳優アレック・ボールドウィン氏(63)が11月30日、米ABCニュースのインタビューに応じ、映画「Rust」の撮影現場で銃の「引き金は引いていない」と述べた。撮影現場では、銃弾を受けた2人が死傷している。

10月に死傷事故が発生して以来、ボールドウィン氏が着席スタイルのインタビューに応じたのは初めて。放送は2日夜の予定。

ボールドウィン氏は聞き手のジョージ・ステファノプロス氏に向かい、「私は絶対、誰かに銃を向けたりしないし、引き金を引いたりしない」と述べた。

インタビューは80分間にわたった。ステファノプロス氏は1日朝の番組で、やりとりは「生々しく」、「張り詰めた」ものだったと振り返った。

「私はABCでのこれまでの20年間で、何千回もインタビューをしてきた」、「今回のは、これまで経験した中で一番張り詰めたものだった」。

また、ボールドウィン氏について、「精神的に打ちのめされていた」が、「とても率直」で「前向きだった」と述べた。

ABCはツイッターで、インタビューの一部を公開。「実弾がどうやって『Rust』のセットにあったのかとステファノプロスに問われると、アレック・ボールドウィンは『わからない。誰かが実弾を銃に込めた。あの弾はそもそも、あの撮影現場にあるはずじゃなかったのに」と説明した。

Asked by @GStephanopoulos how a real bullet got on the "Rust" set, Alec Baldwin says: “I have no idea. Someone put a live bullet in a gun. A bullet that wasn’t even supposed to be on the property.”



