原油価格の高止まりが続いています。OPECなど産油国の会合=OPEC+が来週オンラインで開かれますが、アメリカや日本が今週、国家備蓄の放出を決定したことで、産油国が腹を立てて増産を絞るのか。それともアメリカとの関係悪化を懸念して増産を続けるのか。原油価格の下落を恐れて増産を絞るという報道が出ています。また、12月2日のOPEC+とは別に、前日にOPECの加盟国だけで協議するという報道もあります。はOPEC Weighs Shift in Oil Policy After Crude Release(OPEC、石油備蓄の放出を受けて政策転換のメリット・デメリットを検討)の中で、アメリカなどが原油価格を引き下げようと石油の国家備蓄の放出を決めたことを受けて、サウジアラビアやロシアが増産を絞ることを検討していると報じています。新型コロナウイルスの感染拡大で世界的に石油の需要が落ち込んで以降、サウジアラビアとロシアがOPEC=石油輸出国機構とほかの産油国のOPEC+を主導して去年、減産に踏み切ったといいます。12月2日に予定している会合で増産の一時停止を検討しているものの、UAE=アラブ首長国連邦やクウェートのように一時停止が不要だと考える産油国もあるとのことです。2日の会合では、ことし初めに合意した日量で最大40万バレル増産する計画を見直す予定だということですが、これまで繰り返しいっそうの増産を求めてきたアメリカ政府は23日、原油高に対応するために国家備蓄の一部を放出すると発表したとしています。原油価格は高止まりしてはいるものの、コロナ規制により需要を見通すのが難しく、ヨーロッパの国の中には新たな規制を導入し、これが経済活動を阻害し、その結果原油の需要が減ることを懸念しているそうです。アメリカなどが備蓄の放出を決めたことでこれを相殺するためにサウジアラビアとロシアは、市場に原油が出回ることで価格が下落しかねないとして、増産計画を一時停止するべきだと主張しているということです。はOPEC+ to meet Dec. 1-2 to set policy, sources say(OPEC+は12月1日と2日に開催と関係筋)の中で関係者の話としてOPEC=石油輸出国機構が来週、2日間の日程で会合を開くと伝えています。OPEC加盟国だけで1日に会合を開いた上で、2日にロシアなどほかの産油国と協議するということです。また、これに先だって11月30日にOPEC+として、JMMC=共同閣僚監視委員会を開くとしています。またはIraq backs OPEC's existing plan for gradual output rise, ministry says(イラク、OPECの緩やかな増産計画の継続を支持)の中で、OPEC主要国のイラクの石油相が25日、声明を発表し、世界経済の混乱を受けて原油市場は依然、不安定だとして追加の増産に慎重な見方を示したと報じています。