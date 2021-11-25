- 2021年11月25日 13:51 (配信日時 11月25日 13:48)
情報ＢＯＸ：新型コロナウイルス、世界の感染者2億5891万人超 死者542.7万人
［ベンガルール ２５日 ロイター］ - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で２億５８９１万人を超え、死者は５４２万７９５３人となった。
２０１９年１２月に中国で最初の症例が確認されて以来、２１０を超える国・地域で感染が報告されている。
以下は０４００ＧＭＴ（日本時間午後１時）時点で報告された症例が多い５０カ国。
（当局の発表を基に集計）
COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER
TERRITORIES CASES 10,000
INHABITANTS
United States 778,836 48,058,873 23.84
India 466,584 34,535,763 3.45
Brazil 613,066 22,030,182 29.27
United Kingdom 144,286 9,974,843 21.71
Russia 522,380 9,434,393 36.16
Turkey 75,583 8,648,910 9.18
France 118,705 7,483,282 17.72
Iran 129,280 6,092,822 15.8
Germany 99,858 5,524,841 12.04
Argentina 116,415 5,317,633 26.16
Spain 87,904 5,111,842 18.78
Colombia 128,188 5,052,733 25.82
Italy 133,415 4,954,585 22.08
Indonesia 143,766 4,254,443 5.37
Mexico 292,850 3,867,976 23.21
Poland 81,688 3,406,129 21.51
Ukraine 82,913 3,367,461 18.58
South Africa 89,657 2,950,035 15.52
Philippines 47,682 2,828,660 4.47
Malaysia 30,147 2,602,835 9.56
Netherlands 19,098 2,511,953 11.08
Peru 200,931 2,226,656 61.59
Thailand 20,489 2,081,992 2.95
Iraq 23,725 2,076,922 6.17
Czech Republic 32,408 2,044,018 30.49
Canada 29,555 1,772,319 7.98
Romania 55,617 1,769,783 28.57
Chile 38,161 1,747,065 20.38
Japan 18,363 1,727,067 1.45
Belgium 26,705 1,635,675 23.36
Bangladesh 27,961 1,574,948 1.73
Israel 8,176 1,340,874 9.2
Pakistan 28,677 1,282,860 1.35
Serbia 11,385 1,241,492 16.3
Sweden 15,126 1,192,560 14.87
Vietnam 24,243 1,155,778 2.54
Portugal 18,370 1,130,091 17.86
Austria 12,180 1,095,297 13.78
Hungary 33,519 1,044,852 34.29
Kazakhstan 12,603 966,423 6.9
Cuba 8,298 961,276 7.32
Switzerland 10,959 951,489 12.87
Morocco 14,766 949,133 4.1
Jordan 11,429 928,256 11.48
Greece 17,612 901,661 16.41
Nepal 11,513 820,004 4.1
Georgia 11,615 819,182 31.17
United Arab Emirates 2,145 741,643 2.23
Tunisia 25,356 716,702 21.92
Bulgaria 27,658 679,983 39.37
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