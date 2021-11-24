- 2021年11月24日 08:35 (配信日時 11月24日 08:29)
情報ＢＯＸ：新型コロナウイルス、世界の感染者2億5776万人超 死者541.3万人
［２３日 ロイター］ - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で２億５７７６万人を超え、死者は５４１万３２３４人となった。
２０１９年１２月に中国で最初の症例が確認されて以来、２１０を超える国・地域で感染が報告されている。
以下は２２００ＧＭＴ（日本時間２４日午前７時）時点で報告された症例が多い５０カ国。
（当局の発表を基に集計）
COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER
TERRITORIES CASES 10,000
INHABITANTS
United States 777,342 47,955,413 23.79
India 466,147 34,526,480 3.45
Brazil 612,782 22,019,870 29.25
United Kingdom 143,972 9,889,926 21.66
Russia 519,897 9,366,839 35.98
Turkey 75,200 8,593,148 9.14
France 118,540 7,420,237 17.7
Iran 129,053 6,082,865 15.78
Germany 99,063 5,400,418 11.95
Argentina 116,382 5,315,989 26.16
Spain 87,832 5,096,538 18.77
Colombia 128,138 5,050,255 25.81
Italy 133,247 4,932,091 22.05
Indonesia 143,744 4,253,598 5.37
Mexico 292,524 3,864,278 23.18
Poland 80,830 3,357,763 21.29
Ukraine 81,598 3,340,407 18.29
South Africa 89,584 2,930,174 15.5
Philippines 47,288 2,826,853 4.43
Malaysia 30,063 2,591,486 9.54
Netherlands 18,995 2,465,288 11.02
Peru 200,894 2,225,117 61.57
Iraq 23,686 2,075,248 6.16
Thailand 20,436 2,071,009 2.94
Czech Republic 32,173 2,003,561 30.27
Canada 29,526 1,770,106 7.97
Romania 55,113 1,764,251 28.31
Chile 38,149 1,745,305 20.37
Japan 18,361 1,726,879 1.45
Belgium 26,568 1,581,500 23.24
Bangladesh 27,955 1,574,352 1.73
Israel 8,176 1,340,874 9.2
Pakistan 28,663 1,282,195 1.35
Serbia 11,281 1,235,828 16.16
Sweden 15,110 1,188,735 14.85
Portugal 18,339 1,123,758 17.83
Vietnam 23,951 1,104,835 2.51
Austria 12,042 1,070,419 13.62
Hungary 32,780 998,488 33.53
Kazakhstan 12,561 964,749 6.87
Cuba 8,295 961,042 7.32
Switzerland 10,959 951,489 12.87
Morocco 14,764 948,976 4.1
Jordan 11,377 919,173 11.43
Greece 17,425 886,207 16.24
Nepal 11,500 819,386 4.09
Georgia 11,553 814,097 31
United Arab Emirates 2,144 741,500 2.23
Tunisia 25,347 716,298 21.92
Bulgaria 27,253 673,288 38.79
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