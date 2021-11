バンクシーとは何者なのか？　～アート民主化を加速させるバンクシーの魅力～ - 八重田季江（アートエデュケーター）

■バンクシーって誰?

芸術の秋の真っ只中に、東京・天王洲の寺田倉庫にて大規模なバンクシーの展覧会「バンクシーって誰?」展が開催されている。バンクシーはイギリスを拠点に活躍する人気の現代アーティストだ。その名を世界的に知らしめた事件として、2018年にイギリス・ロンドンで開催されたオークションが挙げられる。このオークションに出品されたバンクシーの作品は高額で落札されたその瞬間、額に仕込まれたシュレッダーにより裁断されてしまった。このニュースはアートとオークションの歴史の中で類のない事件として世界中で大きく報道された。2019年には小池百合子都知事が、ゆりかもめの日の出駅近くで発見されたネズミの絵と一緒に映った写真をツイッターに掲載した。これをメディアが取り上げて大きな話題となったこともある。こうした報道でアートに関心のなかった人たちの間でも、バンクシーの名前は知られるようになった。バンクシーは近年見られつつあるアートの民主化・大衆化の傾向に大きく貢献したといえるが、名前は知っていても作品やなぜ人気があるのか知らない人も多いのではないだろうか。そこでアートエデュケーターとして、バンクシーの作品を紹介しつつ、バンクシーの魅力や人気のワケを解説してみたい。バンクシーはイギリス西部の港町・ブリストル出身のアーティストだ。本名や顔は公開されていない。その正体をめぐっては、ブリストル出身のロビン・ガニンガムという男性とする説、イギリスの人気バンド、マッシヴ・アタックのメンバーであるロバート・デル・ナジャとする説など、諸説ある。しかし、世界的に有名になった今でもその正体は不明のままだ。なぜバンクシーは匿名で活動を続けるのか。それはストリートアートという作品の特性による。ストリートアートは都市の壁や道路など公共空間にペンキやスプレーで描かれた表現の総称で、グラフィティーとも呼ばれる。一般的には器物破損や建造物破損などに該当するため犯罪として取締りの対象となる。所有者や管理者の許可を得ずにゲリラ的に描かれることも多いため、損害賠償を請求されることもある。こうした法的問題からストリートアーティストは匿名で活動を続ける者が多く、バンクシーも例外ではない。所有者や管理者の許可を得て合法的に描かれる場合を除き、ストリートアートは原則、違法である。だが作品の芸術的価値が認められて事後的に合法となるケースもある。例えば2006年にバンクシーがブリストルにある性医療クリニックのビル壁面に描いた「The Well Hung Lover(見事にぶら下がった愛人)」は、公開されるや否や作品の保存をめぐって議論が起こった。当初市議会はこれを消そうとしたが反対運動が起こり、オンライン投票によりその保存の是非について市民の意見を聞くことになった。その結果97%という圧倒的多数の賛成を得て作品を残すことが決まった。違法な作品が事後的に合法と認められたイギリス初の事例として知られている。アメリカではストリートアートが描かれた建物の所有者が、逆にアーティストから訴えられる事件も起きている。ニューヨーク市にあった「ファイブ・ポインツ(5points)」はグラフィティーの名所として国際的に称賛され観光名所にもなっていた。所有者であり開発業者でもあるジェリー・ウォルコフ氏が、再開発のためにこれを取り壊したところ、アーティストから損害賠償を請求されたのだ。米連邦地裁は2018年2月、ウォルコフ氏に7億円超えの損害賠償を支払うよう命じた。アメリカでは「視覚芸術家権利法(VARA)」により、アーティストにも作品を守る権利が認められている。そのため、価値ある芸術作品を破壊したという理由でウォルコフ氏側が敗訴した。アメリカにおいてストリートアートがこの法律で保護されたことはこれが初となる。アーティスト側の弁護士は、ストリートアートが他の美術作品と同様に価値があることを明確にした重要な判決である、と語っている。違法か合法かの判断は作家の著名性や作品のクオリティだけではなく、アートや景観に関するその国の法律によっても異なり、最終的には司法や行政の判断に委ねられる。このようにストリートアートには常に法律にまつわる複雑な問題が内在している。バンクシーはなぜ人気があるのか? その理由として話題を呼ぶパフォーマンスとわかりやすいメッセージこの2つが挙げられる。冒頭で紹介したシュレッダー事件をはじめ、バンクシーは型破りな行動で度々メディアの注目を集めている。例えば2006年にロサンゼルスで開催された「ベアリーリーガル(かろうじて合法)」展では、派手な赤地に金の花柄模様を全身にペイントした象が登場して会場内を歩き回った。生きた象を用いたことから動物虐待であると物議を醸した。タイトルは「Elephant in the room(部屋にいる象)」。これは英語の慣用句で「見て見ぬふり」を意味する。貧困など世界中に問題があるとわかっているのに、多くの人がそれらの問題に対して見て見ぬふりをしている状況を揶揄している。このような派手なパフォーマンスに加えて、多くの人の共感を呼ぶメッセージがバンクシーの人気につながっていると考えられる。