- 2021年11月12日 13:40 (配信日時 11月12日 13:36)
情報ＢＯＸ：新型コロナウイルス、世界の感染者2億5190万人超 死者533.1万人
［１２日 ロイター］ - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で２億５１９０万人を超え、死者は５３３万１８６０人となった。
２０１９年１２月に中国で最初の症例が確認されて以来、２１０を超える国・地域で感染が報告されている。
以下は０４００ＧＭＴ（日本時間午後１時）時点で報告された症例が多い５０カ国。
（当局の発表を基に集計）
COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER
TERRITORIES CASES 10,000
INHABITANTS
United States 762,007 46,853,888 23.33
India 462,189 34,401,670 3.42
Brazil 610,036 21,909,298 29.12
United Kingdom 142,533 9,448,402 21.45
Russia 506,252 8,952,472 35.04
Turkey 72,875 8,339,073 8.85
France 118,056 7,244,040 17.63
Iran 127,809 6,019,947 15.62
Argentina 116,184 5,300,985 26.11
Spain 87,617 5,038,517 18.72
Colombia 127,640 5,021,619 25.71
Germany 97,219 4,902,193 11.73
Italy 132,618 4,835,435 21.95
Indonesia 143,609 4,249,758 5.37
Mexico 290,374 3,834,815 23.01
Poland 78,524 3,162,804 20.68
Ukraine 74,857 3,155,519 16.78
South Africa 89,452 2,924,978 15.48
Philippines 44,866 2,811,248 4.21
Malaysia 29,535 2,528,821 9.37
Netherlands 18,663 2,253,031 10.83
Peru 200,532 2,210,129 61.46
Iraq 23,445 2,066,905 6.1
Thailand 19,883 1,996,969 2.86
Czech Republic 31,289 1,856,555 29.43
Canada 29,249 1,740,005 7.89
Romania 52,206 1,730,433 26.82
Japan 18,335 1,725,302 1.45
Chile 37,895 1,715,352 20.23
Bangladesh 27,907 1,571,906 1.73
Belgium 26,261 1,463,548 22.97
Israel 8,136 1,336,027 9.16
Pakistan 28,575 1,278,751 1.35
Serbia 10,655 1,201,080 15.26
Sweden 15,065 1,179,192 14.81
Portugal 18,231 1,102,438 17.73
Vietnam 22,849 1,000,897 2.39
Cuba 8,278 957,735 7.3
Kazakhstan 12,349 952,886 6.76
Morocco 14,734 947,902 4.09
Hungary 31,751 931,414 32.48
Austria 11,601 923,150 13.12
Switzerland 10,873 901,270 12.77
Jordan 11,183 886,042 11.23
Nepal 11,466 816,060 4.08
Greece 16,560 815,068 15.43
Georgia 10,739 771,381 28.82
United Arab Emirates 2,142 740,647 2.22
Tunisia 25,294 713,523 21.87
Lebanon 8,566 649,696 12.51
トピックス
ランキング
-
1
“野党共闘”ってなんで大コケしたの？と思ったときに読む話
-
2
その意気や良し。攻勢に出る国民民主党
-
3
e-スポーツはスポーツではない？武蔵野市はこの前提を変えるべき
-
4
新型コロナ、海外では「再流行」 日本では1～2か月遅れでピークの傾向
-
5
日常会話では英語を使う大谷翔平選手が､インタビューでは英語を使わない本当の理由
-
6
票割り、地域割りの見事さを誇ってきた共産党と公明党に見え始めた組織力の衰え
-
7
元内親王小室眞子さんの結婚にまつわる「騒動」を見て――「人権がない人」はどこまで追い込まれねばならぬのか
-
8
年収960万円超える世帯を除く18歳以下への10万円給付 自公合意案に野党から批判
-
9
【独自】「木下富美子都議辞職問題」小池知事の製造責任を問うてみた
-
10
眞子さん、小室圭さんと14日にもアメリカに向け出発へ