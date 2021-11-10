- 2021年11月10日 13:26 (配信日時 11月10日 13:24)
情報ＢＯＸ：新型コロナウイルス、世界の感染者2億5081万人超 死者531.55万人
［１０日 ロイター］ - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で２億５０８１万人を超え、死者は５３１万５５８４人となった。
２０１９年１２月に中国で最初の症例が確認されて以来、２１０を超える国・地域で感染が報告されている。
以下は０４００ＧＭＴ（日本時間午後１時）時点で報告された症例が多い５０カ国。
（当局の発表を基に集計）
COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER
TERRITORIES CASES 10,000
INHABITANTS
United States 758,432 46,676,935 23.22
India 461,389 34,377,113 3.41
Brazil 609,756 21,897,025 29.11
United Kingdom 142,124 9,366,676 21.38
Russia 503,776 8,873,655 34.87
Turkey 72,475 8,286,916 8.8
France 117,965 7,219,681 17.61
Iran 127,551 6,004,460 15.59
Argentina 116,165 5,299,418 26.11
Spain 87,558 5,032,056 18.71
Colombia 127,610 5,019,158 25.7
Italy 132,491 4,818,705 21.93
Germany 96,590 4,788,659 11.65
Indonesia 143,578 4,248,843 5.36
Mexico 290,110 3,831,259 22.99
Poland 77,980 3,125,179 20.53
Ukraine 73,390 3,107,489 16.45
South Africa 89,387 2,924,317 15.47
Philippines 44,567 2,806,694 4.18
Malaysia 29,427 2,517,173 9.33
Netherlands 18,612 2,224,096 10.8
Peru 200,469 2,207,890 61.44
Iraq 23,399 2,065,127 6.09
Thailand 19,764 1,982,495 2.85
Czech Republic 31,173 1,828,440 29.33
Canada 29,217 1,737,389 7.88
Japan 18,328 1,724,884 1.45
Romania 51,483 1,718,726 26.45
Chile 37,883 1,713,188 20.23
Bangladesh 27,904 1,571,434 1.73
Belgium 26,200 1,438,830 22.92
Israel 8,124 1,335,051 9.15
Pakistan 28,558 1,277,560 1.35
Serbia 10,534 1,192,476 15.09
Sweden 15,065 1,179,192 14.81
Portugal 18,217 1,099,307 17.71
Vietnam 22,686 984,805 2.37
Cuba 8,265 956,452 7.29
Kazakhstan 12,291 950,539 6.73
Morocco 14,726 947,610 4.09
Hungary 31,521 914,586 32.24
Austria 11,554 899,777 13.07
Switzerland 10,853 893,264 12.75
Jordan 11,156 880,943 11.21
Nepal 11,454 815,372 4.08
Greece 16,414 801,208 15.29
Georgia 10,584 761,067 28.4
United Arab Emirates 2,142 740,500 2.22
Tunisia 25,287 713,403 21.86
Lebanon 8,556 647,778 12.49
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