【戻るか、コロナ前の水準】

(米ニューヨーク、筆者撮影)



WSJ

FT

New York TImes

アメリカの入国制限が今週、撤廃されました。とりわけ外国人旅行者に期待を寄せているのがニューヨーク市などの大都市だそうです。いまニューヨーク市内の写真を見るととっても密ですね。行けるようになるかしら。はU.S. Opens Borders to Vaccinated Europeans, Others, After More Than 18 Months(18か月を経てアメリカ、欧州などに国境を開ける)の中で、アメリカが8日、ワクチン接種の終了と陰性証明の提示を条件に、これまで国境を閉ざしていた国の人たちに対しても1年半ぶりに入国を受け入れたと報じています。これまで入国を制限されていたのは2019年のデータによると、全旅行者の53%にあたるということです。おととし3月に当時のトランプ大統領が入国を制限した結果、多くの家族が再会できず、出張もできなかったとしています。は‘An unbelievable feeling’: joyous passengers head to US as travel ban lifts(アメリカの入国制限撤廃で「この上なく嬉しい」という旅行者も)の中でアメリカの入国制限の撤廃で航空会社が需要回復に期待を寄せていると報じています。このうちユナイテッド航空は8日だけでインバウンドで前週の50%増の3万便を予定していて、ハートCEOは2023年の終わりまでにパンデミック前の水準(pre-pandemic levels)に戻ることを予想しているとのことです。デルタ航空も制限撤廃が発表されてからの6週間の国際線予約をその直前の6週間と比べると450%増えたといいます。さらにアメリカン航空はイギリスのヒースロー国際空港を出発する便の需要が前の週に比べて70%増えたということです。現在のところ、国際線を使った移動の多くは家族を訪ねたり休暇を過ごしたりするものが主で、航空会社にとってより利益の大きいビジネス席の利用者は来年1月から目に見えて増えると予想しているそうです。はWith Tears, Hugs and Balloons, U.S. Allows Vaccinaed Foreign Travelers to Enter(涙にハグハグ。それに風船で出迎え)の中で、アメリカによる入国制限の撤廃はホリデーシーズン(感謝祭から年末年始までの季節)を前に航空会社にとってめぐみの政策変更になると伝えています。とりわけ大都市が期待を寄せていて、ニューヨーク市の場合は去年、旅行者の不在で600億ドルの損失、さらに小売や芸術、文化、ホテル、交通などに携わる8万9000の職が失われたと市は試算しているということです。ニューヨーク市を訪れる外国人は全体の20%に過ぎないものの、落としていくお金の50%を占めるそうです。入国の条件については、日本、シンガポール、メキシコなどからの旅行者についてはこれまでワクチン接種が求められていなかっただけに厳しくなったほか、ロシアのスプートニっくVのようなWHO=世界保健機関が緊急承認していないワクチンは対象外だとしています。