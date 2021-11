(米サンタモニカ、筆者撮影)



11月8日(月)

11月9日(火)

11月10日(水)

11月11日(木)

11月12日

周囲で外国出張する人が増えています。1日にタイが入国制限を緩和したほか、アメリカがきょう(8日)から一定の条件のもとで入国制限を撤廃。来年あたり米西海岸に行けるかしら。FTやReutersなどの今週の注目はざっくりこんな感じです。■アメリカがワクチン接種者に対して入国制限を撤廃する。■中国共産党の第19期の6中全会=中央委員会第6回全体会議が11日までの予定で開かれる。議題として“important achievements and historical experiences of the party’s 100 years of struggle”とのみ記され、共産党創建100年の歴史を総括する「歴史決議」を討議し採択する見通し。1981年に鄧小平氏、1945年に毛沢東氏が主導して「歴史決議」をそれぞれ採択して権威づけを図り、今回は来年の第20回党大会で異例の3期目に弾みをつける狙いと見られている。■米FRBのパウエル議長がアメリカ・カナダ・イギリス・EU=ヨーロッパ中央銀行などが主催するオンラインのイベントで公演する。■ベルリンの壁が1989年11月9日に崩壊してから32年。■特別国会が召集され、第2次岸田内閣が発足する。■米CPI=消費者物価指数が発表される。前月の0.4%の増加に対して今回は0.6%の増加が予想されている(前月比)。前年比で見ると今回は5.8%の増加が見込まれている。■植物由来の代替肉開発の米Beyond Meatが決算を発表する。スーパーからの需要減、人手不足など数々の課題を抱える中で投資家は次の決算の見通しに注目している。■米娯楽大手ウォルト・ディズニーが決算を発表する。運営する遊園地の再開により売り上げの増加が見込まれている。■シングルを意味する「1」が4つ並ぶこの日は、中国のネット通販のお祭り「独身の日」。中国の個人消費の勢いを見る意味でも注目されている。■Coachを展開するTapestryが決算を発表する。ハンドバッグなどの贅沢品に対する需要の伸びに支えられて売り上げの増加が見込まれているが、ベトナムの工場の閉鎖やコストの増加によるサプライチェーンの混乱の影響がどこまで出るのか注目されている。■メキシコの中央銀行が金融政策を決める会合を開く。前回、政策金利を4.75%に引き上げたばかりだ。同日、物価指数も発表される。(金)■APEC=アジア太平洋経済協力会議の首脳会議がオンラインで開催される。■気候変動対策を話し合う国連のCOP26がこの日で閉幕する予定だ。