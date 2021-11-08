- 2021年11月08日 14:25 (配信日時 11月08日 14:22)
情報ＢＯＸ：新型コロナウイルス、世界の感染者2億4994万人超 死者530.26万人
［８日 ロイター］ - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で２億４９９４万人を超え、死者は５３０万２６２０人となった。
２０１９年１２月に中国で最初の症例が確認されて以来、２１０を超える国・地域で感染が報告されている。
以下は０４３４ＧＭＴ（日本時間午後１時３４分）時点で報告された症例が多い５０カ国。
（当局の発表を基に集計）
COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER
TERRITORIES CASES 10,000
INHABITANTS
United States 757,289 46,532,118 23.18
India 460,791 34,355,536 3.41
Brazil 609,388 21,874,324 29.09
United Kingdom 141,805 9,301,909 21.34
Russia 501,375 8,795,095 34.7
Turkey 72,092 8,230,430 8.76
France 117,910 7,217,484 17.6
Iran 127,299 5,987,814 15.56
Argentina 116,091 5,296,188 26.09
Spain 87,504 5,025,639 18.7
Colombia 127,488 5,012,981 25.68
Italy 132,391 4,808,047 21.91
Germany 96,515 4,766,379 11.64
Indonesia 143,545 4,248,165 5.36
Mexico 289,674 3,825,404 22.96
Poland 77,757 3,104,220 20.48
Ukraine 72,084 3,075,433 16.15
South Africa 89,332 2,923,956 15.46
Philippines 44,430 2,803,213 4.17
Malaysia 29,291 2,506,309 9.29
Peru 200,409 2,206,556 61.43
Netherlands 18,561 2,201,010 10.77
Iraq 23,344 2,062,863 6.07
Thailand 19,664 1,967,999 2.83
Czech Republic 31,022 1,816,161 29.18
Canada 29,132 1,727,686 7.86
Japan 18,322 1,724,577 1.45
Romania 50,755 1,706,882 26.07
Chile 37,841 1,706,622 20.2
Bangladesh 27,892 1,570,989 1.73
Belgium 26,131 1,414,463 22.86
Israel 8,114 1,333,743 9.13
Pakistan 28,538 1,276,711 1.34
Serbia 10,405 1,183,025 14.9
Sweden 15,057 1,177,094 14.8
Portugal 18,203 1,097,557 17.7
Vietnam 22,531 968,684 2.36
Cuba 8,261 955,498 7.29
Kazakhstan 12,250 948,599 6.7
Morocco 14,706 947,307 4.08
Hungary 31,184 892,164 31.9
Austria 11,502 883,887 13.01
Switzerland 10,830 877,952 12.72
Jordan 11,128 875,804 11.18
Nepal 11,448 814,558 4.08
Greece 16,295 784,904 15.18
Georgia 10,435 752,855 28
United Arab Emirates 2,139 740,362 2.22
Tunisia 25,272 713,254 21.85
Lebanon 8,546 646,629 12.48
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