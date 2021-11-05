- 2021年11月05日 13:36 (配信日時 11月05日 13:29)
情報ＢＯＸ：新型コロナウイルス、世界の感染者2億4856万人超 死者526.09万人
［５日 ロイター］ - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で２億４８５６万人を超え、死者は５２６万０９１５人となった。
２０１９年１２月に中国で最初の症例が確認されて以来、２１０を超える国・地域で感染が報告されている。
以下は０４００ＧＭＴ（日本時間午後１時）時点で報告された症例が多い５０カ国。
（当局の発表を基に集計）
COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER
TERRITORIES CASES 10,000
INHABITANTS
United States 753,402 46,319,309 23.06
India 459,652 34,321,025 3.4
Brazil 608,235 21,835,785 29.04
United Kingdom 141,395 9,208,219 21.28
Russia 477,596 8,673,860 33.06
Turkey 71,491 8,149,459 8.68
France 117,802 7,180,832 17.59
Iran 126,921 5,964,824 15.52
Argentina 116,029 5,292,549 26.08
Spain 87,477 5,022,546 18.69
Colombia 127,380 5,007,099 25.66
Italy 132,283 4,788,704 21.89
Germany 96,218 4,684,531 11.61
Indonesia 143,500 4,246,802 5.36
Mexico 288,887 3,811,793 22.89
Poland 77,395 3,060,613 20.38
Ukraine 70,146 3,006,463 15.72
South Africa 89,251 2,923,054 15.45
Philippines 43,825 2,795,642 4.11
Malaysia 29,155 2,492,343 9.25
Peru 200,326 2,203,310 61.4
Netherlands 18,497 2,166,796 10.73
Iraq 23,271 2,060,066 6.05
Thailand 19,462 1,943,424 2.8
Czech Republic 30,878 1,792,707 29.05
Japan 18,308 1,723,954 1.45
Canada 29,095 1,722,570 7.85
Chile 37,790 1,699,427 20.18
Romania 49,604 1,685,264 25.48
Bangladesh 27,887 1,570,485 1.73
Belgium 26,083 1,393,358 22.81
Israel 8,109 1,332,426 9.13
Pakistan 28,496 1,275,158 1.34
Sweden 15,040 1,174,273 14.78
Serbia 10,203 1,168,608 14.61
Portugal 18,184 1,094,048 17.68
Cuba 8,250 953,750 7.28
Morocco 14,698 946,957 4.08
Vietnam 22,342 946,043 2.34
Kazakhstan 12,181 944,501 6.67
Hungary 31,101 885,360 31.82
Switzerland 10,830 877,952 12.72
Jordan 11,088 870,505 11.14
Austria 11,419 856,002 12.92
Nepal 11,436 814,115 4.07
Greece 16,151 767,376 15.05
United Arab Emirates 2,137 740,136 2.22
Georgia 10,238 738,171 27.47
Tunisia 25,261 713,071 21.84
Lebanon 8,528 644,391 12.45
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