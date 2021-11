【メタバース　社説より】

フェイスブックのザッカーバーグCEOが先週、仮想空間「メタバース」に力を入れるとして社名を「メタ」に変更。

情報管理をめぐり矢面に立たされている中での社名変更だっただけに、厳しい見方の社説が相次いでいます。

Washington Post の社説はMark Zuckerberg doesn't have to control the future(ザッカーバーグ氏が未来を決めることはない)で、フェイスブックを「人気が落ちてイメージダウンも危機的だ」とした上で、社名変更については「ブランドの再構築に過ぎない」と一刀両断。

さらに「インターネットの未来ビジョンについてザッカーバーグ氏にルールを決めて欲しいのか?」と問いかけます。

ザッカーバーグ氏が目指す「メタバース」がVR=仮想現実と現実を組み合わせアバターとなってデジタル世界でクリックひとつで運動したり、会合を開いたり、家族で集まったりするものだとしています。

ショシャナ・ズボフ教授が「監視資本主義(surveillance capitalism)」と呼ぶように、フェイスブックなど大手IT企業が広告主導で中央集権的に事業を展開する今の社会に代わって、新たな社会の構築をフェイスブックに委ねるべきでないと指摘。

そして、「フェイスブックのトップの発言は多くの人に(インターネットの)未来を考えるきっかけを与えた。単に彼のビジョンを受け入れるだけでなく」と締めくくっています。

FT の社説はFacebook can't rebrand its way out of trouble(フェイスブックはブランドの再構築で危機を脱せない)で、2015年にグーグルがアルファベットに社名変更したようにそれ自体は珍しくはないものの、力強いポジションからブランドを再構築したグーグルと異なり、フェイスブックは17年間の歴史の中で最大の危機の中で注目をそらそうとしているといいます。

元社員が「フェイスブック・ペーパー」とも呼ばれる膨大な資料をリークした結果、「利用者の安全よりも利益を優先している」として、企業戦略的にも事業運営的にも評判としても頭痛の種となって、規制や法律の強化につながりかねない事態につながったと指摘。

その上で最大の問題は「信頼」であり、規制強化を回避しメタバースへの移行を成功させるには、信頼回復が欠かせないと主張しています。

そのために防衛一辺倒の今の姿勢を改めて過ちを認め、アルゴリズムを公開し、さらにはヘイトスピーチの投稿をやめさせたり、表現の自由を担保できたりしない国では撤退も検討するべきだとしています。

Guardian の社説はThe Guardian view on regulating social media: necessary but risky(SNS規制は必要だがリスクも伴う)で、フェイスブックの信頼が失墜したいま、「メタバース」強化のための社名変更が批判的に受け止められることは予想していたはずだと指摘。

その上で、ビッグテック(日本で言うところのGAFA)による自主規制には限界があり、見直しは不可欠だとしています。

「SNS企業の自主規制は機能していない。しかし、それを置き換えるものは、対象を明確にし慎重に検討しないといけない。フェイスブックの失敗は、トップからの検閲という新たな時代の正当化にならない」とまとめています。