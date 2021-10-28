- 2021年10月28日 08:06 (配信日時 10月28日 07:57)
情報ＢＯＸ：新型コロナウイルス、世界の感染者2億4498万人超 死者520万人
［２７日 ロイター］ - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で２億４４９８万人を超え、死者は５２０万２２４１人となった。
２０１９年１２月に中国で最初の症例が確認されて以来、２１０を超える国・地域で感染が報告されている。
以下は２２００ＧＭＴ（日本時間２８日午前７時）時点で報告された症例が多い５０カ国。
（当局の発表を基に集計）
COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER
TERRITORIES CASES 10,000
INHABITANTS
United States 742,268 45,721,212 22.72
India 455,653 34,215,653 3.37
Brazil 606,246 21,748,984 28.94
United Kingdom 140,041 8,897,149 21.07
Russia 468,239 8,352,601 32.41
Turkey 69,524 7,907,862 8.45
France 117,555 7,133,766 17.55
Iran 125,716 5,888,100 15.37
Argentina 115,866 5,283,000 26.04
Spain 87,289 5,006,675 18.65
Colombia 127,133 4,994,014 25.61
Italy 131,954 4,752,368 21.84
Germany 95,367 4,508,687 11.5
Indonesia 143,299 4,241,809 5.35
Mexico 286,888 3,788,986 22.73
Poland 76,672 2,990,509 20.19
South Africa 89,049 2,920,581 15.41
Ukraine 65,628 2,825,733 14.71
Philippines 42,348 2,768,849 3.97
Malaysia 28,674 2,448,372 9.09
Peru 200,118 2,197,052 61.34
Netherlands 18,357 2,100,866 10.65
Iraq 23,061 2,050,652 6
Thailand 18,922 1,875,315 2.73
Czech Republic 30,667 1,741,859 28.85
Japan 18,241 1,718,088 1.44
Canada 28,840 1,704,374 7.78
Chile 37,691 1,684,608 20.12
Romania 46,015 1,602,830 23.64
Bangladesh 27,841 1,568,563 1.73
Belgium 25,914 1,333,947 22.67
Israel 8,062 1,324,451 9.08
Pakistan 28,405 1,270,322 1.34
Sweden 15,002 1,168,271 14.74
Serbia 9,698 1,118,905 13.89
Portugal 18,144 1,087,245 17.64
Cuba 8,201 947,935 7.23
Morocco 14,647 945,201 4.07
Kazakhstan 12,001 932,688 6.57
Vietnam 21,856 900,585 2.29
Switzerland 10,782 865,391 12.66
Jordan 10,983 856,450 11.03
Hungary 30,647 855,339 31.35
Nepal 11,380 810,880 4.05
Austria 11,289 809,086 12.77
United Arab Emirates 2,135 739,566 2.22
Greece 15,770 728,210 14.69
Tunisia 25,221 712,139 21.81
Georgia 9,873 703,281 26.49
Lebanon 8,517 639,322 12.44
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