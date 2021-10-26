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- 2021年10月26日 03:35 (配信日時 10月26日 03:32)
イラン交渉団トップ、ＥＵ調整官と27日会談 核合意再建協議巡り
［ドバイ ２５日 ロイター］ - 核合意再建協議でイラン交渉団のトップを務めるアリ・バゲリ・カーニ氏は２５日、再建協議を仲介している欧州連合（ＥＵ）のエンリケ・モラ主席調整官との２回目の会談を月内に開くと述べた。
ツイッターで、２７日にブリュッセルでモラ調整官と会談し、「結果重視の」協議を続けるとした。両氏は１４日にテヘランで１回目の会談を行っていた。
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