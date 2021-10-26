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- 2021年10月26日 00:25 (配信日時 10月26日 00:20)
英、最低賃金引き上げへ 来年4月から 27日正式発表
［ロンドン ２５日 ロイター］ - 英財務省は２５日、年齢２３歳以上の最低賃金を時間当たり８．９１ポンドから９．５ポンド（１３．０６ドル）に引き上げる方針を表明した。２７日に発表する来年度の政府予算に盛り込まれるという。
最低賃金引き上げは２０２２年４月に発効する。２３歳以下の賃金も引き上げられる計画という。
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