- 2021年10月25日 13:50 (配信日時 10月25日 13:48)
情報ＢＯＸ：新型コロナウイルス、世界の感染者2億4371万人超 死者518.1万人
［ベンガルール ２５日 ロイター］ - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で２億４３７１万人を超え、死者は５１８万１４４２人となった。
２０１９年１２月に中国で最初の症例が確認されて以来、２１０を超える国・地域で感染が報告されている。
以下は０４００ＧＭＴ（日本時間午後１時）時点で報告された症例が多い５０カ国。
（当局の発表を基に集計）
COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER
TERRITORIES CASES 10,000
INHABITANTS
United States 738,713 45,523,121 22.61
India 454,269 34,175,468 3.36
Brazil 605,457 21,723,559 28.9
United Kingdom 139,461 8,734,934 20.98
Russia 464,941 8,241,643 32.18
Turkey 68,849 7,822,364 8.36
France 117,463 7,120,863 17.54
Iran 125,223 5,860,844 15.31
Argentina 115,823 5,279,818 26.03
Spain 87,132 4,997,732 18.62
Colombia 127,032 4,989,681 25.59
Italy 131,826 4,741,185 21.82
Germany 95,385 4,466,625 11.51
Indonesia 143,176 4,239,396 5.35
Mexico 286,259 3,781,661 22.68
Poland 76,447 2,972,927 20.13
South Africa 88,925 2,919,632 15.39
Ukraine 63,872 2,769,405 14.31
Philippines 41,793 2,756,923 3.92
Malaysia 28,400 2,431,716 9.01
Peru 200,019 2,195,101 61.31
Netherlands 18,314 2,082,563 10.63
Iraq 22,937 2,045,027 5.97
Thailand 18,755 1,850,482 2.7
Czech Republic 30,615 1,729,458 28.8
Japan 18,204 1,717,318 1.44
Canada 28,729 1,695,914 7.75
Chile 37,662 1,680,017 20.11
Bangladesh 27,823 1,567,692 1.72
Romania 44,679 1,561,928 22.95
Israel 8,049 1,323,020 9.06
Belgium 25,846 1,312,360 22.61
Pakistan 28,377 1,268,536 1.34
Sweden 14,993 1,165,996 14.73
Serbia 9,509 1,098,209 13.62
Portugal 18,133 1,085,138 17.63
Cuba 8,168 944,357 7.2
Morocco 14,612 944,277 4.06
Kazakhstan 11,907 928,211 6.52
Vietnam 21,673 888,940 2.27
Switzerland 10,812 862,408 12.7
Jordan 10,951 851,410 11
Hungary 30,492 843,825 31.19
Nepal 11,348 809,056 4.04
Austria 11,251 798,606 12.73
United Arab Emirates 2,128 739,106 2.21
Greece 15,628 716,358 14.56
Tunisia 25,149 711,693 21.75
Georgia 9,742 692,240 26.14
Lebanon 8,498 637,809 12.41
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