ロックダウンせずコロナ封じ込めに「失敗」したスウェーデン 日本人移住者が語る生活のいま

コロナ禍でもマスクはつけなくてOK、自由に街中を出歩いても良いーー。

新型コロナ対策をめぐり、昨年スウェーデンが取った独自対策は世界から注目を集めた。他の欧米諸国が取ったロックダウン(都市封鎖)を行わず、比較的緩い独自の方針をとったのだ。

その後、止まらない感染者増に対して12月には国王が対策を「失敗」だったと認め、今年の年初からはマスクの使用が推奨されるなど対策の見直しなどが行われたが、今年9月、これまで飲食店や公共施設に課されてきた規制のほとんどが取り払われ「全面解除」となった。

2020年夏に東京からスウェーデンのストックホルムに移住した田近昌也氏が、現地の様子をリポートする。

10月に入り、東京ではまだ最高気温が20度前後の日も珍しくない中、筆者の住む北欧スウェーデンの首都ストックホルムでは10度を切る日が続き、木々の赤や黄色が街を彩る本格的な秋を迎えている。

そんな中、段階的にコロナウイルス感染症対策のための規制解除を進めてきたスウェーデン政府は、この9月29日、その第四ステージとしてこれまで飲食店や公共施設に課されてきた規制のほとんどを解除した。

街中を見回してみると、一時期は散見されたマスクを着用している人はほぼ見られず、マスクが今や外出時の基本アイテムとなっている日本とは大きく違う状況が見られる。

筆者は、2020年夏に東京からストックホルムへ移り住んだ。羽田空港から長時間のフライトを常時マスク着用で過ごした後、本当にスウェーデンへ入国できるのかわからずに緊張しながら、ガラガラの入国審査を無事抜けると、自主隔離などの義務もなく意外にあっさりと、ストックホルムでの生活に入ることができたのだった。

オリンピックの1年の延長が決まった東京では、夏に入ってからコロナ感染症のちょうど第二波を迎えており、外出後の2週間はびくびくしながら症状が出ないことを祈ったものだった。一方のストックホルムの街中では、人とハグや握手をしなくなった以外はカフェやスーパーでも極めて通常運転に近い状況であった。それでも到着当初は、外出の際は自分だけでもと思ってマスクを着けて歩いていたものだったが、あまりに誰もマスクをしていないので、日本からまとめ買いして持って行ったマスクは、2021年の1月以降、政府によってマスク着用の勧告が出されるまで、ほぼ手付かずの状態が続いた。

日本を上回る面積の国土に、東京の人口よりも少ない約1000万人しか住んでいないという人口密度の差もあるのだろうが、首都のストックホルムといえども、満員電車というものも存在せず、普通に生活している分にはあまり「密になる」状況がもともと生まれにくい。そんな中で緊急事態宣言等が発令されることもなく、上記のような淡々と日々の暮らしが営まれる様子を見て、やや拍子抜けしたものだった。

そういう訳で、移住以来生活が大きく制限されたと感じる瞬間はほぼなかったが、スウェーデンとしてはその戦略に対する国内外からの批判もあった中で、こうして他のヨーロッパ諸国と比べても非常に早く規制解除が可能な現在の状態にまでこぎつけたのだから、概ね成功といっても差し支えないだろう。

現時点でスウェーデンでは16歳以上の約70%が少なくとも一度のワクチン接種を受けており、保健社会相レナ・ハレングレン氏は今回の規制解除にあたって「重要なのは、普段の日常生活に戻るためのさらなる一歩を、今我々が踏み出そうとしていること」(筆者訳)と述べている。高齢者やリスクグループから始まったワクチン接種のプロセスは、年齢グループごとに順番にアプリ上で予約を行うシステムで管理されており、外国人である筆者も同世代のスウェーデン人たちから遅れることなく、8月には二度目の接種を完了させた。

ワクチンへの向き合い方という意味では、ウイルスに感染した際の重症化を抑えることが目的で、個人としては気を抜くことなくこれまで通り感染対策を行うべき、という考えももちろんあるだろうが、スウェーデンではハレングレン氏の言葉通り「元の生活に戻るため」という意味合いが大きいと感じている。そういう点では、アメリカやフランスで見られたようなワクチン反対派による大きなデモなどもなく、接種は極めてスムーズに行われた印象であり、コロナ前の生活に戻るために社会全体が動いていると感じられる。

この規制解除措置は同じく先月コロナウイルス対策の規制を取り払ったデンマーク、ノルウェーに続き、スカンジナビアでは3番目となるが、スウェーデンの大手紙「Svenska Dagbladet」や「Dagens Nyheter」は、「歴史的出来事」などという見出しとともに、規制解除を祝う人々で賑わうバーやナイトクラブの様子を報じた。

Celebrations in Stockholm after Sweden lifts all covid restrictions.



After Denmark and Norway, it’s the third Scandinavian country to completely remove restrictions. pic.twitter.com/Y2JFbe4qqN