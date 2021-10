Washington Post

男子テニスの世界ランキング1位のジョコビッチ選手が来年1月の「全豪オープン」に出場できるか。スポーツからビジネスまでワクチン接種をめぐってニュースになっています義務化をめぐっては米ニューヨーク市が20日、市職員に対して検査による陰性証明は認めないとして接種義務を打ち出したということです。はVaccination requirements may keep Novak Djokovic from Australian Open(豪州のワクチン接種義務化により、ジョコビッチ選手が全豪オープンに出場できない可能性も)の中で、来年1月17日に開幕する全豪オープン出場にあたって条件となっているコロナのワクチン接種に対してジョコビッチ選手が疑問を抱いていることから、出場できるかどうかが不透明な状況だと伝えています。会場となる州の政府高官が記者か件で「ワクチン接種を完了していない選手に対して滞在ビザは出せない」と述べたということです。男子テニスで世界ランキング1位のジョコビッチ選手は2019年から3連続で頂点に立っていて、ことしは年間のグランドスラムを逃しながら全豪・全仏・全英の3大会を制覇しましたが、11日、ワクチンを接種したのかどうかを明らかにしなかったということです。ことしの全豪オープンでホテルで2週間の隔離を求められたことに対してジョコビッチ選手はルールの緩和を求め、批判を浴びたとのことです。はGE,Union Pacific Mandate Covid-19 Vaccine U.S. Workers(米でワクチン接種義務化広がる)の中で、バイデン政権が決めた128日の期限までに従業員のワクチン接種を終えるためにGE=ゼネラル・エレクトリックや貨物鉄道会社のユニオン・パシフィックなど大手企業が接種の義務化に踏み切ったと報じています。ウォルト・ディズニーや食肉大手タイソン・フーズなどすでに義務化に踏み切っているということです。ユニオン・パシフィックの労働組合がワクチン義務化をめぐって会社を相手取って訴訟を起こしたのに対してユニオン・パシフィックの経営陣が15日、事業を継続するのに欠かせないとして逆提訴したとのことです。はNew York City mandates vaccines for all city workers, with no testing options.(ニューヨーク市、職員にワクチン接種を義務化)の中で、ニューヨーク市のデブラジオ市長が20日、警察官や消防士、保健所などの30万人の市職員に対して、ワクチンせ接種の代わりに陰性証明を認めるという措置をやめ、月末までにワクチン接種をしなければ失職すると発表したと伝えています。ワクチン接種の代わりに検査で陰性を証明できれば認める自治体もある中でニューヨーク市やサンフランシスコ市などと並んで珍しいとしています。はWhite House outlines plans to roll out Covid vaccine to 28m children aged 5-11(米ホワイトハウス、5歳から11歳までの2800万人に対してワクチン接種計画を発表)の中で、米バイデン政権が20日、全米の5歳から11歳のこどもたち2800万人に対してワクチン接種を進める計画を発表したと報じています。独ビオンテックと米ファイザーが開発した新型コロナウイルスのワクチンを十分に確保できたからだとしています。接種量は大人よりは少なく、注射針も小さいものを用意するほか、打ち手は小児科医や薬局の担当者などだということです。