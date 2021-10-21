- 2021年10月21日 07:40 (配信日時 10月21日 07:38)
情報ＢＯＸ：新型コロナウイルス、世界の感染者2億4195万人超 死者512.4万人
［２０日 ロイター］ - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で２億４１９５万人を超え、死者は５１２万４６２６人となった。
２０１９年１２月に中国で最初の症例が確認されて以来、２１０を超える国・地域で感染が報告されている。
以下は２２００ＧＭＴ（日本時間２１日午前７時）時点で報告された症例が多い５０カ国。
（当局の発表を基に集計）
COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER
TERRITORIES CASES 10,000
INHABITANTS
United States 730,414 45,228,225 22.36
India 452,651 34,108,996 3.35
Brazil 603,855 21,664,879 28.83
United Kingdom 139,031 8,589,737 20.92
Russia 435,343 8,094,825 30.13
Turkey 68,025 7,713,130 8.26
France 117,355 7,096,043 17.52
Iran 124,585 5,821,737 15.23
Argentina 115,738 5,274,766 26.01
Spain 87,051 4,990,767 18.6
Colombia 126,910 4,983,527 25.56
Italy 131,688 4,725,887 21.79
Germany 94,732 4,389,025 11.43
Indonesia 143,077 4,237,201 5.35
Mexico 284,923 3,762,689 22.58
Poland 76,254 2,950,616 20.08
South Africa 88,669 2,917,256 15.35
Philippines 40,977 2,735,369 3.84
Ukraine 61,843 2,679,185 13.86
Malaysia 28,062 2,401,866 8.9
Peru 199,882 2,190,396 61.26
Netherlands 18,263 2,054,960 10.6
Iraq 22,836 2,040,235 5.94
Thailand 18,486 1,811,852 2.66
Japan 18,171 1,716,132 1.44
Czech Republic 30,574 1,715,515 28.76
Canada 28,603 1,687,617 7.72
Chile 37,623 1,672,998 20.09
Bangladesh 27,791 1,566,664 1.72
Romania 43,039 1,503,422 22.11
Israel 8,010 1,318,478 9.02
Belgium 25,780 1,289,033 22.55
Pakistan 28,312 1,266,204 1.33
Sweden 14,963 1,163,595 14.71
Portugal 18,106 1,080,929 17.61
Serbia 9,272 1,070,705 13.28
Morocco 14,566 942,779 4.04
Cuba 8,101 938,577 7.14
Kazakhstan 11,797 919,533 6.46
Vietnam 21,416 873,901 2.24
Switzerland 10,797 858,198 12.68
Jordan 10,895 844,801 10.94
Hungary 30,448 838,916 31.15
Nepal 11,318 807,052 4.03
Austria 11,209 783,996 12.68
United Arab Emirates 2,124 738,959 2.21
Tunisia 25,100 710,953 21.7
Greece 15,485 704,211 14.43
Georgia 9,588 675,771 25.73
Lebanon 8,479 634,659 12.38
トピックス
ランキング
-
1
いまだ人口増を目的にする地方 それが本質ではないと気づけていないのはヤバい
-
2
「プライマリーバランス」を黒字化する方法は１つだけ
-
3
甘利幹事長、発言すればするほど大炎上…ついに「テレビに出さん方がいい」との声も
-
4
ワクワクしない衆議院選挙、なぜ？
-
5
橋下徹｢総選挙の争点､自民党から共産党まで『分配』を叫ぶだけでいいのか｣
-
6
如何にも大きな成果を挙げそうに見える野党候補者の一本化
-
7
【映画感想】007／ノー・タイム・トゥ・ダイ
-
8
北関東がワースト争い！魅力度ランキングに山本一太群馬県知事が法的措置を検討か
-
9
LINEの個人情報不適切管理問題－経済安保とコンプライアンス経営
-
10
「nanaco」と「WAON」が「Apple Pay」に10月21日より対応！