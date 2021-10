【パウエル国務長官】

(筆者撮影)

Economist

パウエル元国務長官が亡くなりました。ジャマイカから移民してきた両親のもとで裕福でない暮らしを家庭で育ち、アメリカ軍の頂点までのぼりつめ、アメリカ外交を司る国務省のトップにもなったパウエル元長官に対して、保守的なWSJもリベラルなWashington Postも最終的に評価する社説を出しました。の社説はThe enduring impact of Colin Powell(パウエル氏の長期にわたるインパクト)で、この中で、「アメリカの第二次世界大戦後の勝利と落胆の歴史を追跡することは11日に84歳で死去したコリン・パウエル氏の自伝をただるようなものだ」としています。軍人で政治家であり、唯一、統合参謀本部議長、国家安全保障問題担当の大統領補佐官、そして国務長官の3つを歴任した人物だったと紹介したうえで、公民権運動の成果なくして実現し得なかったと指摘。高級なインテリアを引き合いに、イラク侵攻について「こわしたら責任をとれ(You break it, you own it)」というパウエルのことばはカルチャーの一部になったといいます。明確で達成可能な目標を掲げ、世論と国際的な支持をとりつけ、現実的な出口戦略なくして軍事行動はしないということを徹底したとのことです。パウエル氏の座右の銘はギリシャの歴史家トゥキディデスのOf all the manifestations of power, restraint impresses men mostだったとして、戦場から官僚組織まで軍事力に対する健全な懐疑心を持っていたといいます。の社説はColin L. Powell - The general and diplomat was at the center of two Iraq wars.(軍人で外交官だったパウエル氏、2つのイラク戦争の中心に)で、この中で、ニューヨークのハーレムで育ったパウエル氏がベトナム戦争から帰還後、アメリカ軍の立て直しに力を尽くし、ブッシュ(パパ)大統領のもとで統合参謀本部議長として、ブッシュ(息子)大統領のもとで国務長官を務めたと紹介しています。CIAの情報をもとに国務長官としてフセイン大統領率いるイラクが大量破壊兵器を保有しているという、結果的に誤った情報を発したことで知られるが、これを批判するのは公平でないと主張します。むしろ、問題はイラクをめぐって国務省が国防総省とホワイトハウスと常に対立していたことだといいます。その上で「アメリカでは生まれにかかわらず、成し遂げることができること体現し、国家に何倍もの恩返しをした」と締めくくっています。はFrom Harlem to Foggy Bottom - Colin Powell was the most prominent American soldier of his generaiton(ハーレムから国務省まで パウエル氏はその世代でもっとも顕著なアメリカ軍人だった)の中で「パウエル氏のキャリアはアメリカ軍史をなす」としています。「必死に戦ったベトナム戦争では敗北を経験し、クウェートではアメリカ軍の再興を見届け、閣僚としてイラクでは再び苦渋をねめた」といいます。