- 2021年10月18日 13:41 (配信日時 10月18日 13:37)
情報ＢＯＸ：新型コロナウイルス、世界の感染者2億4081万人超 死者510.78万人
［ベンガルール １８日 ロイター］ - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で２億４０８１万人を超え、死者は５１０万７８７０人となった。
２０１９年１２月に中国で最初の症例が確認されて以来、２１０を超える国・地域で感染が報告されている。
以下は０４００ＧＭＴ（日本時間午後１時）時点で報告された症例が多い５０カ国。
（当局の発表を基に集計）
COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER
TERRITORIES CASES 10,000
INHABITANTS
United States 728,183 45,012,977 22.29
India 452,124 34,067,719 3.34
Brazil 603,152 21,638,726 28.79
United Kingdom 138,584 8,449,165 20.85
Russia 432,302 7,992,687 29.92
Turkey 67,588 7,653,028 8.21
France 117,260 7,085,274 17.51
Iran 124,075 5,784,815 15.17
Argentina 115,663 5,272,151 25.99
Spain 86,974 4,984,386 18.59
Colombia 126,830 4,980,233 25.55
Italy 131,541 4,717,899 21.77
Germany 94,607 4,375,002 11.41
Indonesia 142,952 4,234,758 5.34
Mexico 284,321 3,755,063 22.53
Poland 76,112 2,939,590 20.04
South Africa 88,612 2,916,593 15.34
Philippines 40,580 2,713,509 3.8
Ukraine 60,633 2,635,170 13.59
Malaysia 27,858 2,384,542 8.84
Peru 199,816 2,189,165 61.24
Netherlands 18,248 2,047,711 10.59
Iraq 22,756 2,035,453 5.92
Thailand 18,273 1,783,701 2.63
Japan 18,117 1,715,145 1.43
Czech Republic 30,545 1,710,082 28.73
Canada 28,468 1,676,846 7.68
Chile 37,597 1,669,236 20.07
Bangladesh 27,768 1,565,488 1.72
Romania 41,781 1,457,260 21.46
Israel 7,999 1,316,317 9.01
Belgium 25,747 1,279,869 22.52
Pakistan 28,269 1,264,384 1.33
Sweden 14,956 1,161,933 14.7
Portugal 18,097 1,079,806 17.6
Serbia 9,105 1,048,835 13.04
Morocco 14,544 942,132 4.04
Cuba 8,037 932,768 7.09
Kazakhstan 11,727 916,504 6.42
Vietnam 21,194 864,053 2.22
Switzerland 10,791 854,589 12.68
Jordan 10,879 841,489 10.93
Hungary 30,351 833,115 31.05
Nepal 11,284 805,037 4.02
Austria 11,167 775,782 12.63
United Arab Emirates 2,120 738,586 2.2
Tunisia 25,098 710,906 21.7
Greece 15,375 693,886 14.33
Georgia 9,468 662,334 25.41
Lebanon 8,470 633,909 12.37
トピックス
ランキング
-
1
年収 ３０年横ばい狂騒記
-
2
梅澤愛優香さん、文春が報じた産地偽装問題を謝罪 「エビや牛モツが海外産だった」
-
3
安倍、麻生を裏切り総理を操る甘利明・幹事長という「狡猾の人」
-
4
空港の保安検査場の締切時間を守らない客を待つことがサービスなのか？ANAさん間違ってます
-
5
いまだに変わらない日本の罰点社会 厳しいバッシングに不快感
-
6
東京五輪後に東京不動産は暴落すると言っていた人たち
-
7
ドコモ障害 ひろゆき氏「200万人困っただけ」に対して専門家「実際はもっといる」
-
8
鳥よけシートは“トー横キッズ”対策？ 物理的排除に批判の声も
-
9
悪い円安が加速、日本人はますます貧乏になる
-
10
「賃上げで皆さんの生活を守る」利益の上がった企業が賃上げをしないのはおかしなこと