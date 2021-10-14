情報ＢＯＸ：衆院選31日投開票、主要政党の公約一覧

［東京 １４日 ロイター］ - １９日公示、３１日投開票予定の第４９回衆院選に向けた経済政策の公約として、与党・自民党は企業の賃上げを掲げ、公明党は新たなＧｏＴｏキャンペーンを推進して観光業をコロナからの復興の原動力に据える。一方、野党の立憲民主党は富裕層や大企業への優遇税制の見直し、日本共産党は最低賃金の引き上げ、国民民主党は「積極財政」、日本維新の会は成長重視の財政再建を訴える。

主要政党の主な公約は以下の通り。

自民党 公明党 立憲民主党 日本共産党 国民民主党 日本維新の会

コロナ対策 人流抑制や医療提供体制へ法改正。地域・ ＰＣＲ検査大幅拡充。国産ワク ３０兆円補正予算編成。誰でも 年収１０００万円程度未満も ５０兆円規模の緊急経済対策。一 医療提供体制の再編推進。国

業種を限定しない規模に応じた企業支援。 チン・治療薬の開発・実用化。 すぐ受けられるＰＣＲ検査体制 対象に減収者１人１０万円給 律１０万円の現金再給付、低所得 産ワクチンや治療薬の研究開

無料ＰＣＲ検査所設置。 確立。低所得者への年額１２万 付金。 者には２０万円。 発・生産体制など強化。

円現金給付。

憲法改正 改憲は自衛隊明記、緊急事態対応、合区の 憲法制定時に想定されていない コロナ禍では優先せず 憲法９条改憲のたくらみに終 護憲と改憲の二元論に停滞せず幅 教育無償化、道州制、憲法裁

解消、教育充実など４項目。早期の憲法改 事態には「加憲」で対応。 止符をうつ。 広い国民と対話。総理の解散権の 判所。憲法９条は平和主義・

正目指す。 制限、臨時国会の召集期限の明文 戦争放棄を堅持したうえで正

化、憲法裁判所の設置などの工夫 面から改正議論。

も。

消費税 （現状維持） （言及なし） コロナ禍が収束した時点を見据 ５％へ引き下げ。 コロナ禍が収束し経済回復するま ２年目安に期間を限定した消

え５％への時限的な消費税減税 で５％に引き下げ。コロナ収束ま 費税 ５％への引き下げ。

。 で事業者の消費税納税免除も。

経済・財政政策 金融緩和・財政出動・成長戦略を総動員。 １８歳以下に１０万円給付。新 年収１０００万円まで実質免除 最低賃金時給１５００円へ引 物価上昇率２％に達するまで積極 積極的な財政出動・金融緩和

賃上げに積極的企業への税制支援。企業業 ＧｏＴｏキャンペーン実施。マ の時限的所得税減税。金融所得 き上げ。中小企業予算を１兆 財政と金融緩和継続。「高圧経済 。プライマリーバランスは現

績の四半期開示見直し。賃上げ企業への税 イナンバーカード普及のためキ について将来の総合課税化を見 円規模に増額。コンビニ本部 」で賃金デフレから脱却。「教育 実的な目標期限を再設定。増

制支援や下請け取引の監督強化。看護師な ャッシュレス決裁で使える３万 据え国際標準まで強化。 の搾取システム見直し。米価 国債」創設、日銀保有国債の一部 税のみに頼らない成長重視の

ど所得向上に向け公的価格見直し。財政の 円のポイント付与。 暴落阻止のため国によるコメ 永久国債化などで財源多様化。 財政再建。

単年度主義見直し。 緊急買い入れ。所得税・住民

税最高税率引き上げ。

原発・エネルギー・環境 安全性確認された原発再稼働。核融合開発 クリーンエネルギー自動車購入 原子力に依存しないカーボンニ 温暖化ガス削減目標を５０％ 代替できるエネルギー源確立まで 既設原発は市場原理の下でフ

推進。２０５０年カーボンニュートラル実 補助。充電スタンド、水素ステ ュートラル実現。原発の新増設 から６０％に引き上げ。 原子力は重要な選択肢。４０年運 ェードアウト目指す。国内発

現に向け２兆円基金。 ーション整備。 認めず。自然エネルギーによる 転制限制を厳格適用。安全基準満 電電力量に占める再生可能エ

電力最大限に活用できるよう送 たし地元同意得た原発は稼働。新 ネルギーの割合拡大。小型高

電網整備を国の事業として推進 増設せず。 速炉など次世代原子炉の研究

。 を強化・継続。

外交安全保障 相手領域内で弾道ミサイル等を阻止する能 核兵器のない世界への取り組む 日米同盟基軸としつつ近隣諸国 憲法９条を活かした平和外交 日米同盟を堅持・強化。沖縄・辺 日米同盟を基軸。日米地位協

力の保有含め抑止力向上させる新たな取り 。日米同盟強化。 と多国間協力推進。核兵器禁止 。日米安保条約破棄し対等な 野古の埋め立ては一旦停止し「プ 定を抜本的に見直し。防衛費

組み。対ＧＤＰ比２％以上も念頭に防衛関 条約締結国会合へのオブザーバ 日米友好条約締結。核兵器禁 ランＢ」話し合い。横田、岩国空 の

係費増額目指す。海上保安庁の体制拡充と ー参加。辺野古新基地建設中止 止条約に参加。 域および管制権の返還要求。海上 ＧＤＰ１％枠撤廃しテロやサ

自衛隊との連携強化。戦略技術・物資の特 。米軍基地負担軽減と日米地位 保安庁の体制強化し自衛隊などと イバー・宇宙空間への防衛体

定と技術流出等の防止のため「経済安全保 協定改定。 連携深化。 制強化。領域内阻止能力の構

障推進法」を策定。台湾のＴＰＰ加盟申請 築を積極的に検討。

歓迎。

その他（社会保障など） ＬＧＢＴに関する理解増進議員立法の速や 刑事責任問われた議員の歳費支 義務教育給食無償化。同性婚可 選択的夫婦別姓導入。年金マ 日本型「ベーシックインカム」創 最低所得保障制度（給付付き

かな制定実。女性の経済的自立を支援。氏 給停止や返納。高齢者向けにス 能とする法制度実現。ＤＶ対策 クロ経済スライド廃止。ＬＧ 設。最低賃金引き上げ。社会保険 税額控除またはベーシックイ

を改めることによる不利益をさらに解消。 マホ教室。 など充実。生理用品買えない女 ＢＴ平等法実現。入管・難民 料負担半減。教育無償化。 ンカム）を基軸とした再分配

性への支援。 行政改革。 の最適化・統合化を本格的に

検討。