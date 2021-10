【原油、天然ガス、それにウランも高騰】

WSJ

今週のThe Economistの表紙はThe Shortage Economy(原材料不足の経済)で、アメリカ発の金融危機(日本で言うところの「リーマンショック」)以来、世界で不足するものと言えば「個人消費」だったものの、コロナ後の経済活動の再開があまりに力強く、原油から半導体までさまざまなものが不足しているといいます。供給不安を背景に原油、天然ガス、さらに原子力発電所の稼働に必要なウランも値上がりしているという報道も相次いでいます。はOil Price Jumps Above $80 and Natural Gas Races HIgher, Turbocharged by Supply Shortages(原油も天然ガスも供給不足を背景に一気に値上がり)の中で、原油の供給不足を背景にニューヨーク原油市場の先物価格が11日、2014年以来となる1バレル=80ドルまで値上がりし、この1年で見ると銅などほかの資源の価格を大きく上回るペースで上昇していると報じています。アメリカでは先んじて値上がりしていた天然ガスが13年ぶりの高音となっていて、ガスの価格上昇が原油価格をさらに押し上げるのではないかという見方もあるとしています。寒さが深刻になれば、天然ガスの代替手段として原油を使って発電所を稼働する動きが出てくる可能性もあり、そうなれば原油の需要が高まるというわけだそうです。はEU to study joint natural gas buying to protect against price sureges-draft(EU、天然ガスのさらなる高騰から身を守るため共同購入を検討)の中で、EU=ヨーロッパ連合の執行機関のEC=ヨーロッパ委員会が今週、高騰する天然ガスに対して共同で購入することを検討していると報じています。電気代が急激に上昇する中でスペインなどが提案しているとのことです。戦略備蓄を用意して自主的に参加するなどの案などが挙がっているそうです。一方、ドイツやオランダは公的機関が市場に介入する事態に慎重な姿勢を見せているということです。はHedge funds snap up uranium in get on green energy shift(脱炭素シフトを見越して、ヘッジファンドがウランを大量購入)の中で、原子力発電所の稼働に必要なウランの価格が37%上昇していると伝えています。見た目から「イエロー・ケーキ」とも呼ばれるウランの先物価格は、2012年以来につけたで1ポンド=50ドルの高値に迫ったとしています。なお、アメリカ発の金融危機の前の2007年6月には1ポンド=136ドルまで挙がったということです。天然ガスと石炭の世界的な上昇がヨーロッパや中国で問題になったことに加えて、原発の稼働の際に二酸化炭素を排出しないグリーンエネルギーとして、ウランに対する注目が高まっているとのことです。