焦点：中国で土地需要失速、入札激減でひっ迫する地方財政

[北京 7日 ロイター] - 中国政府が民間不動産開発業者の借り入れを締め付けている影響で、都市部の土地入札は需要が落ち込んでいる。土地の売却収入に依存する地方政府は財政がひっ迫し、不動産税など新たな財源探しを迫られる恐れもある。

昨年の土地売却は過去最高の8兆4000億元(1兆3000億ドル)と、オーストラリアの年間国内総生産(GDP)に匹敵する規模に急増。新型コロナウイルスのパンデミックに見舞われた地方政府の財政を支えた。

しかし、規制当局が昨夏以来、民間不動産開発業者の借り入れ規制を強化すると、土地の需要は先細りとなった。ロイターが財政省のデータを基に試算したところ、今年8月の全国の土地売却総額は前年同月比17.5%減と、昨年2月以来の大幅な落ち込みを記録した。

地方政府は平均で収入の2割を土地入札に頼っており、土地需要がさらに減れば、財政支出や投資を削減せざるを得なくなるかもしれない。

エコノミストの多くは、不動産市況の冷え込みや、不動産大手、中国恒大集団の経営危機が余波を広げるリスクを理由に、中国の今年の成長率予想を引き下げている。

収入を増やすために債券を増発し、債務負担が増える地方政府もありそうだ。アナリストは、異論の多かった不動産税の導入計画を急ぐ地方政府すら出かねないとみている。

ANZ(香港)のシニア中国エコノミスト、ベッツィー・ワン氏は「地方政府は全般に収入に占める土地売却の比率が非常に高く、20%を超えている。従って土地売却が落ち込んだり、伸びが鈍れば、地方政府の支出に一定の圧力が掛かるだろう」と述べた。

<弱まる土地需要>

当局は今年2月、22の大都市の土地入札について、年内は3回にとどめると発表した。不動産価格が最も高い都市で地価、ひいては住宅価格を抑制するのが狙いだった。

当局は入札価格への上限も設けた。経済や社会の不均衡是正を目指し、広範な産業を締め付ける習近平国家主席の政策の一環だ。

だが、資金繰りの苦しくなった不動産業者が参加を見送ったため、土地入札は3─6月期の第1回以降、需要が減少している。

ロイターが1000件余りの告示情報を分析したところ、現在進んでいる6─10月期の入札は9月30日時点で、入札が撤回されたり、応札がなかった区画が全体の約40%に達していた。第1回入札では5%だった。

ロイターの調べによると、北部の天津は61区画のうち、売却されたのが40区画。遼寧省の省都、瀋陽は46区画中19件だった。

ムーディーズは今年の土地売却額の伸びが1けた台の前半にとどまり、来年はマイナスに転じると予想している。昨年は16%増だった。

ムーディーズによると、土地売却の状況がさらに悪化すれば、負債額が大きい天津や遼寧省などは、債務返済に窮しかねないという。

<国有企業の支援>

土地入札は民間不動産開発業者が参加を見送っているため、国有企業の独壇場となっている。ただ、地方政府の収入減を食い止めるのに十分かどうかは不透明だ。

6─10月期の入札のこれまでの結果を見ると、国有企業の落札額が民間の3倍に膨らんでいる。応札の総額を見ると、9月30日時点で2772億元と、3─6月期から45%減少した。

南西部の大都市、成都では、国営の中国鉄建(CRCC)が15区画に応札し、42億8000万元(6億6200万ドル)という巨額の頭金を支払った。

ロイターの分析によると、対照的に花様年控股集団や華夏幸福基業といった民間不動産開発業者は、今年の土地購入額が前年を下回るか、全く取得していない。中国恒大は地元の開発業者を通じて、6月に1区画を購入しただけだ。

ANZのベッツィー氏によると、長期的にみると地方政府は、不動産市況変動の影響を埋め合わせるため、不動産税など他の財源を模索する可能性がある。

中国はこの10年間、不動産税の全国的な導入を検討してきたが、地方政府を含め、不動産の価格急落や市況悪化を懸念する関係者の抵抗に直面してきた。

ベッツィー氏は「試験的に始め、状況に応じて規則を手直しすることができる」と話した。

(Ryan Woo記者、Liangping Gao記者)

<^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

日本語ニューストピックガイド http://apac1.apps.cp.extranet.thomsonreuters.biz/cms/?pageId=jp-news-topic-guide

ANALYSIS-Fall in China's $1.3 trln land sales to test local finances, economy

Bids of Top 10 Developers at Chinese Land Auctions (in billions of yuan) https://tmsnrt.rs/3mnPaEi

Monthly Land Sales in Mainland China (billions of yuan) https://tmsnrt.rs/3uGApQv

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>