マインクラフトでプログラミング的思考が学べる理由とは？　タツナミ シュウイチさんに聞きました

子どもたちに大人気のゲーム、マインクラフト(Minecraft、通称「マイクラ」)。教育版は小中学校で教材として使われていることをご存じですか? マインクラフトを使ったプログラミング教室も、人気の習い事になっています。

でも

「マイクラでプログラミングが学べるってどういうこと?」

と疑問に思うかたも多いですよね。

そこで、日本初のプロマインクラフターであり、教育現場でのマインクラフト活用を研究しているタツナミ シュウイチさんに「マインクラフトの教育的効果は?」「なぜマインクラフトでプログラミング的思考が育つの?」など気になることを聞いてみました。

ツナミ シュウイチさん NOT OFFICIAL MINECRAFT CONTENT. NOT APPROVED BY OR ASSOCIATED WITH MOJANG