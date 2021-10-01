米国株式市場＝主要3指数下落、四半期では約1年ぶりの大幅安





［３０日 ロイター］ - 米国株式市場は主要株価３指数が総崩れ。インフレ高進や予算を巡る与野党の膠着を巡る懸念が重しとなった。四半期としても新型コロナウイルス感染が始まって以降少なくとも１２カ月ぶりの大幅な下げを記録した。

終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード

ダウ工業株３０種 33843.92 -546.80 -1.59 34467.98 34557.3 33833.3

7 2

前営業日終値 34390.72

ナスダック総合 14464.47 -47.98 -0.33 14582.60 14632.3 14450.1

6 1

前営業日終値 14512.44

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4312.61 -46.85 -1.07 4370.67 4382.55 4312.61

前営業日終値 4359.46

ダウ輸送株２０種 14002.42 -241.07 -1.69

ダウ公共株１５種 874.63 -7.66 -0.87

フィラデルフィア半導体 3262.22 -1.62 -0.05

ＶＩＸ指数 23.67 +1.11 +4.92

Ｓ＆Ｐ一般消費財 1429.69 -21.24 -1.46

Ｓ＆Ｐ素材 496.64 -8.02 -1.59

Ｓ＆Ｐ工業 826.83 -17.86 -2.11

Ｓ＆Ｐ主要消費財 714.58 -13.46 -1.85

Ｓ＆Ｐ金融 624.60 -10.30 -1.62

Ｓ＆Ｐ不動産 278.09 -4.52 -1.60

Ｓ＆Ｐエネルギー 395.88 -5.78 -1.44

Ｓ＆Ｐヘルスケア 1483.99 -19.26 -1.28

Ｓ＆Ｐ通信サービス 268.04 -1.14 -0.42

Ｓ＆Ｐ情報技術 2623.83 -17.96 -0.68

Ｓ＆Ｐ公益事業 324.58 -2.71 -0.83

ＮＹＳＥ出来高 6.85億株

シカゴ日経先物12月限 ドル建て 29350 - 330 大阪比

シカゴ日経先物12月限 円建て 29305 - 375 大阪比