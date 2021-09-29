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- 2021年09月29日 07:06 (配信日時 09月29日 07:01)
北朝鮮、28日に新型極超音速ミサイルの発射実験実施＝ＫＣＮＡ
［ソウル ２９日 ロイター］ - 北朝鮮は、２８日に新型極超音速ミサイルの発射実験を実施した。北朝鮮国営の朝鮮中央通信（ＫＣＮＡ）が２９日に伝えた。
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