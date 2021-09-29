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  • ロイター
  • 2021年09月29日 05:40 (配信日時 09月29日 05:39)

米国株式市場＝大幅安、米債利回り上昇に反応　インフレ懸念深まる


［ニューヨーク　２８日　ロイター］ - 米国株式市場は大幅安。インフレの高止まりや米債務上限引き上げを巡る懸念が深まる中、米債利回りの上昇に反応し、幅広い銘柄に売りが広がった。

終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード

ダウ工業株３０種 34299.99 -569.38 -1.63 34747.7 34798. 34254.

0 21 65

前営業日終値 34869.37

ナスダック総合 14546.68 -423.29 -2.83 14787.2 14817. 14539.

1 74 88

前営業日終値 14969.97

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4352.61 -90.50 -2.04 4419.54 4419.5 4346.3

4 3

前営業日終値 4443.11

ダウ輸送株２０種 14321.22 -152.50 -1.05

ダウ公共株１５種 869.74 -12.33 -1.40

フィラデルフィア半導体 3314.39 -131.06 -3.80

ＶＩＸ指数 23.18 +4.42 +23.56

Ｓ＆Ｐ一般消費財 1450.27 -29.69 -2.01

Ｓ＆Ｐ素材 506.63 -6.57 -1.28

Ｓ＆Ｐ工業 844.03 -9.80 -1.15

Ｓ＆Ｐ主要消費財 721.74 -10.15 -1.39

Ｓ＆Ｐ金融 634.55 -10.21 -1.58

Ｓ＆Ｐ不動産 280.74 -1.75 -0.62

Ｓ＆Ｐエネルギー 401.67 +1.84 +0.46

Ｓ＆Ｐヘルスケア 1491.77 -25.81 -1.70

Ｓ＆Ｐ通信サービス 269.75 -7.76 -2.79

Ｓ＆Ｐ情報技術 2644.49 -81.36 -2.98

Ｓ＆Ｐ公益事業 323.09 -4.00 -1.22

ＮＹＳＥ出来高 9.98億株

シカゴ日経先物12月限 ドル建て 29585 - 335 大阪比

シカゴ日経先物12月限 円建て 29520 - 400 大阪比

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