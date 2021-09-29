- 2021年09月29日 05:40 (配信日時 09月29日 05:39)
米国株式市場＝大幅安、米債利回り上昇に反応 インフレ懸念深まる
［ニューヨーク ２８日 ロイター］ - 米国株式市場は大幅安。インフレの高止まりや米債務上限引き上げを巡る懸念が深まる中、米債利回りの上昇に反応し、幅広い銘柄に売りが広がった。
終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード
ダウ工業株３０種 34299.99 -569.38 -1.63 34747.7 34798. 34254.
0 21 65
前営業日終値 34869.37
ナスダック総合 14546.68 -423.29 -2.83 14787.2 14817. 14539.
1 74 88
前営業日終値 14969.97
Ｓ＆Ｐ総合５００種 4352.61 -90.50 -2.04 4419.54 4419.5 4346.3
4 3
前営業日終値 4443.11
ダウ輸送株２０種 14321.22 -152.50 -1.05
ダウ公共株１５種 869.74 -12.33 -1.40
フィラデルフィア半導体 3314.39 -131.06 -3.80
ＶＩＸ指数 23.18 +4.42 +23.56
Ｓ＆Ｐ一般消費財 1450.27 -29.69 -2.01
Ｓ＆Ｐ素材 506.63 -6.57 -1.28
Ｓ＆Ｐ工業 844.03 -9.80 -1.15
Ｓ＆Ｐ主要消費財 721.74 -10.15 -1.39
Ｓ＆Ｐ金融 634.55 -10.21 -1.58
Ｓ＆Ｐ不動産 280.74 -1.75 -0.62
Ｓ＆Ｐエネルギー 401.67 +1.84 +0.46
Ｓ＆Ｐヘルスケア 1491.77 -25.81 -1.70
Ｓ＆Ｐ通信サービス 269.75 -7.76 -2.79
Ｓ＆Ｐ情報技術 2644.49 -81.36 -2.98
Ｓ＆Ｐ公益事業 323.09 -4.00 -1.22
ＮＹＳＥ出来高 9.98億株
シカゴ日経先物12月限 ドル建て 29585 - 335 大阪比
シカゴ日経先物12月限 円建て 29520 - 400 大阪比
トピックス
ランキング
-
1
「ユニクロ＝格好いい」ブランドに 英国ファッション業界で広がる人気
-
2
オンライン授業でレポートの精度が向上 大学准教授が推測する背景とは
-
3
【店アプリ】かっぱ寿司を救いたい！マクドナルドなどの外食チェーンならどうしたか？
-
4
東スポが 1週間限定の〝超ゲリラ採用〟 社員は「就職して大丈夫なのか?」と自虐的
-
5
麻生太郎氏が恐れる「河野家への大政奉還」 総裁選後に麻生派空中分解も
-
6
中国との戦略的競争を急激に進める米 新総理総裁はどう対応すべきか
-
7
免停無免許当て逃げ・居座り都議へ二度目の辞職勧告決議（怒）
-
8
iPhone12 ProMaxからiPhone13 ProMaxに買い替えた結果
-
9
小室圭さん 結婚決定で開き直り？会見拒否で眞子さま単独釈明の現実味
-
10
家にある本の冊数が学力に影響 国語以外の教科でも正答率が高い理由とは