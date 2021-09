【LNG高騰で家計に打撃も】

天然ガス価格が世界的に上昇していて、そのあおりでヨーロッパでは電気代が上がっているということです。

日本同様に長期契約でLNG=液化天然ガスを確保している韓国では今月、8年ぶりに電気代を引き上げると発表したということで、各国では家計への打撃が懸念されるといいます。

BBC はThousands of energy customers facing bill shocks(電気代で衝撃を受ける家庭も)の中で、天然ガスの高騰でイギリスの6つのエネルギー供給事業者が経営破綻したことで多くの家庭で電気代が上昇することになるだろうと伝えています。

イギリスでは破綻した会社の契約が別の会社に引き継がれ、影響を受けるのはあわせて150万世帯が影響を受ける見通しだとしています。

存続しているエネルギー供給会社の顧客も、これまでの契約が切れて次の契約に乗り換える時期のため、今の天然ガスの値上がりを受けて電気代が上がる見込みだとのことです。

The i は、Households will 'not be able to cope' amid rising energy and living costs this winter, charity warns(この冬のエネルギー価格上昇で対応できない家庭も出てくると支援団体)の中で、貧困世帯を支援するイギリスのNational Energy Actionが電気代の上昇でこの冬、新たに50万世帯が「エネルギー貧困(fuel poverty)」に陥ると報じています。

この結果、「エネルギー貧困」はあわせて450万世帯にのぼるということです。

支援団体の代表は「この冬は例年以上に寒くなる予想で、食品価格の上昇なども相まって対応できない家庭も出てくるだろう」と話しているということです。

FT はItaly's poor feel the pain from surging energy costs(イタリアの貧困層、エネルギー代高騰で痛手)の中で、ガソリン代と電気代の上昇により、イタリアなどヨーロッパ各国が影響を受けていると報じています。

9月23日にイタリアのドラギ首相は支払いに窮している貧困世帯や零細企業を支援するため30億ユーロ(3000億円余り)の財政支出を決めたということです。

具体的には約300万世帯のガソリン代と電気代を凍結するそうです。

イタリアではエネルギーの3分の2を輸入に依存していて、家庭で消費されるエネルギーのうち半分以上が天然ガスに由来していることからフランスやスペイン、ドイツなどに比べて電気代が上昇する傾向があるとしています。

Bloomberg はEurope's Energy Crisis Is Coming for the Rest of the World, Too(欧州のエネルギー危機はほかの各国にも迫っている)の中で、多くの国が二酸化炭素を大量に排出する石炭火力から天然ガスなどに切り替えているものの、天然ガスの供給が十分でないことから需要がひっ迫していると伝えています。

コロナでいったん止まった経済活動を再開させる国が相次ぎ、寒い冬が迫っていることから、各国による争奪戦が起きているといいます。

エネルギー不足によりヨーロッパでは停電や工場の閉鎖に対する懸念が広がっているそうです。

中国ではセラミックやガラス、セメントのメーカーが値上げ、ブラジルでは電気代の上昇などが予想されるといいます。

日本や韓国の電力会社は原油価格に連動する形でLNG=液化天然ガスを長期契約で確保しているため直ちに影響は受けないものの、韓国電力は9月23日、8年ぶりに電気代を引き上げると発表したということです。

今から在庫を積み増すのは難しいため、「電力会社や各国政府は、暖冬を祈っている」ということで、これまで天然ガス価格に無頓着だった一般の人たちも、この冬については「世界経済がいかに天然ガスに依存しているかに気づくだろう」と締めくくっています。