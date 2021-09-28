- 2021年09月28日 07:36 (配信日時 09月28日 07:26)
情報ＢＯＸ：新型コロナウイルス、世界の感染者2億3226万人超 死者496万人
［２７日 ロイター］ - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で２億３２２６万人を超え、死者は４９６万０５４９人となった。
２０１９年１２月に中国で最初の症例が確認されて以来、２１０を超える国・地域で感染が報告されている。
以下は２２００ＧＭＴ（日本時間２８日午前７時）時点で報告された症例が多い５０カ国。
（当局の発表を基に集計）
COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER
TERRITORIES CASES 10,000
INHABITANTS
United States 690,449 43,033,285 21.13
India 447,194 33,678,786 3.31
Brazil 594,443 21,351,972 28.38
United Kingdom 136,208 7,701,715 20.49
Russia 413,667 7,443,149 28.63
Turkey 63,337 7,065,439 7.69
France 116,537 6,995,628 17.4
Iran 119,649 5,547,990 14.63
Argentina 114,862 5,250,402 25.81
Colombia 126,145 4,951,675 25.41
Spain 86,298 4,951,640 18.44
Italy 130,742 4,662,087 21.64
Indonesia 141,585 4,209,403 5.29
Germany 93,414 4,200,812 11.27
Mexico 275,446 3,632,800 21.83
Poland 75,572 2,903,655 19.9
South Africa 87,216 2,897,521 15.09
Philippines 37,405 2,490,858 3.51
Ukraine 55,720 2,395,404 12.49
Malaysia 25,437 2,198,235 8.07
Peru 199,292 2,173,034 61.08
Netherlands 18,154 1,997,885 10.54
Iraq 22,142 1,996,214 5.76
Japan 17,527 1,696,622 1.39
Czech Republic 30,454 1,689,620 28.65
Chile 37,440 1,651,750 19.99
Canada 27,620 1,598,807 7.45
Thailand 16,369 1,571,926 2.36
Bangladesh 27,439 1,552,563 1.7
Israel 7,684 1,267,188 8.65
Pakistan 27,597 1,240,425 1.3
Belgium 25,554 1,233,723 22.35
Romania 36,450 1,199,761 18.72
Sweden 14,813 1,148,641 14.56
Portugal 17,955 1,067,175 17.46
Morocco 14,199 929,699 3.94
Serbia 8,097 917,802 11.6
Kazakhstan 11,065 878,990 6.06
Cuba 7,215 854,167 6.36
Switzerland 10,640 836,479 12.5
Hungary 30,171 821,261 30.86
Jordan 10,697 820,798 10.74
Nepal 11,103 792,367 3.95
Vietnam 18,758 766,051 1.96
Austria 10,976 737,202 12.42
United Arab Emirates 2,094 735,180 2.17
Tunisia 24,794 705,474 21.44
Greece 14,727 648,091 13.72
Lebanon 8,354 622,440 12.2
Georgia 8,844 607,155 23.73
トピックス
ランキング
-
1
iPhone12 ProMaxからiPhone13 ProMaxに買い替えた結果
-
2
米タイム誌が評価した隈研吾氏の新国立競技場が「負の遺産」に
-
3
詐欺が増加する不動産取引 司法書士はリスクに見合う仕事なのか
-
4
不誠実な政治家は国民が生んだ？菅首相の弁論回避が合理的になった理由
-
5
スーパーシティって何だ？
-
6
世襲だらけの非自由非民主党の総裁選は選挙の顔で選ぶのか
-
7
次の総理・世論調査 「立憲支持者も河野1位」の驚愕
-
8
【読書感想】スポーツとしての相撲論 力士の体重はなぜ30キロ増えたのか
-
9
まだゼロコロナを目指す？行動制限の緩和に消極的な知事らに医師が苦言
-
10
TPPの厳しいハードルを迅速にクリア出来るのは中国か？台湾か？