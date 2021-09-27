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- 2021年09月27日 12:48
中国で仮想通貨取引がすべて違法へ（金融日記 Weekly 2021/9/17-2021/9/24）
中国最大規模の不動産開発企業である恒大集団（エバーグランデ）のデフォルト危機により世界の株式市場は若干の調整局面となったが、すぐに持ち直した。日本も米国も市場は、恒大集団個別の問題であり、金融危機には発展しないと見ている。地域別株価指数とコモディティの週間パフォーマンス[USD](2021/09/17-2021/09/24)
●恒大集団（エバーグランデ）破綻で中国不動産バブル崩壊か（金融日記 Weekly 2021/9/10-2021/9/17）
http://blog.livedoor.jp/kazu_fujisawa/archives/52193699.html
●中国「恒大集団デフォルト危機」驚異の全内幕
https://premium.toyokeizai.net/articles/-/28272
また、中国人民銀行が国外の取引所などを使った仮想通貨の取引自体も違法だと通知を出し、ふたたび仮想通貨市場が暴落した。次の段階は、麻薬と同じように、所持そのものも違法化することだろう。米国も規制強化を模索しており、マネーロンダリング防止など、仮想通貨市場を監視していく方向に世界は動いている。
●中国人民銀行、仮想通貨を全面禁止 海外取引も違法に
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM24A2K0U1A920C2000000/
●週刊金融日記 第476号 いまさら人に聞けないDeFi（＝分散金融）やNFT（Non-Fungible Token）の解説となぜ人はAMC株やドージコインを買うのか
http://blog.livedoor.jp/kazu_fujisawa/archives/52190249.html
中国国内では何やら強烈なレジームチェンジが起こっているようで、これまで世界経済の成長エンジンであった中国経済が大きく変わろうとしている。今週も中国の動向を注視したい。
★カナダで拘束されていた中国通信機器大手・華為技術（ファーウェイ）の孟晩舟副会長兼最高財務責任者が米国との司法取引に合意し、中国へ凱旋帰国となった。
●恒大集団（エバーグランデ）破綻で中国不動産バブル崩壊か（金融日記 Weekly 2021/9/10-2021/9/17）
http://blog.livedoor.jp/kazu_fujisawa/archives/52193699.html
●中国「恒大集団デフォルト危機」驚異の全内幕
https://premium.toyokeizai.net/articles/-/28272
また、中国人民銀行が国外の取引所などを使った仮想通貨の取引自体も違法だと通知を出し、ふたたび仮想通貨市場が暴落した。次の段階は、麻薬と同じように、所持そのものも違法化することだろう。米国も規制強化を模索しており、マネーロンダリング防止など、仮想通貨市場を監視していく方向に世界は動いている。
●中国人民銀行、仮想通貨を全面禁止 海外取引も違法に
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM24A2K0U1A920C2000000/
●週刊金融日記 第476号 いまさら人に聞けないDeFi（＝分散金融）やNFT（Non-Fungible Token）の解説となぜ人はAMC株やドージコインを買うのか
http://blog.livedoor.jp/kazu_fujisawa/archives/52190249.html
中国国内では何やら強烈なレジームチェンジが起こっているようで、これまで世界経済の成長エンジンであった中国経済が大きく変わろうとしている。今週も中国の動向を注視したい。
★カナダで拘束されていた中国通信機器大手・華為技術（ファーウェイ）の孟晩舟副会長兼最高財務責任者が米国との司法取引に合意し、中国へ凱旋帰国となった。
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People bring flowers to welcome Meng Wanzhou on the tarmac pic.twitter.com/9hxjuWIykF— CGTN (@CGTNOfficial) September 25, 2021
日本株直近1年の日経平均株価とインプライド・ボラティリティの推移
サイズ/スタイル/セクター別の週間パフォーマンス(2021/09/17-2021/09/24)
個別銘柄の週間パフォーマンス(2021/09/17-2021/09/24)
直近1年のドル円とユーロ円の推移
イールドカーブ(2021/09/24)
主要通貨の週間パフォーマンス(2021/09/17-2021/09/24)
外国株とコモディティ
今週のマーケット・イベント9月27日(月)
米8月耐久財受注
9月28日(火)
日銀金融政策決定会合議事要旨（7/15-16開催分）
日配当権利付き最終日
米7月S&Pケース・シラー住宅価格指数
米9月消費者信頼感指数
9月29日(水)
自民党総裁選投開票
ユーロ圏9月消費者信頼感指数
9月30日(木)
日8月鉱工業生産
日8月商業動態統計
日8月住宅着工統計
米4-6月期GDP（確定値）
ユーロ圏8月雇用統計
中国9月製造業・非製造業PMI
中国9月財新製造業PMI
決算：ニトリ、他
10月1日(金)
日8月失業率・有効求人倍率
日9月日銀短観
日9月新車販売台数
日銀金融政策決定会合の主な意見（9/21-22開催分）
米8月個人所得･個人消費支出
米9月ISM製造業景気指数
米9月ミシガン大学消費者信頼感指数
ユーロ圏9月製造業PMI（購買担当者景気指数）
ユーロ圏9月消費者物価指数（HICP）
休場：中国（-10/7）、香港
10月2日(土)
10月3日(日)
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