- 2021年09月22日 07:36 (配信日時 09月22日 07:35)
情報ＢＯＸ：新型コロナウイルス、世界の感染者2億2954万人超 死者491万人
［２１日 ロイター］ - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で２億２９５４万人を超え、死者は４９１万１６５７人となった。
２０１９年１２月に中国で最初の症例が確認されて以来、２１０を超える国・地域で感染が報告されている。
以下は２２００ＧＭＴ（日本時間２２日午前７時）時点で報告された症例が多い５０カ国。
（当局の発表を基に集計）
COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER
TERRITORIES CASES 10,000
INHABITANTS
United States 677,791 42,395,480 20.75
India 445,385 33,504,534 3.29
Brazil 590,955 21,247,667 28.21
United Kingdom 135,455 7,496,543 20.38
Russia 408,796 7,313,851 28.29
France 116,050 6,956,848 17.33
Turkey 62,030 6,903,036 7.54
Iran 117,905 5,459,796 14.41
Argentina 114,519 5,241,394 25.74
Colombia 125,924 4,942,249 25.36
Spain 85,901 4,935,534 18.36
Italy 130,421 4,641,890 21.59
Indonesia 140,805 4,195,958 5.26
Germany 93,011 4,148,660 11.22
Mexico 271,765 3,573,044 21.54
Poland 75,503 2,899,008 19.88
South Africa 86,376 2,886,331 14.95
Philippines 37,074 2,401,956 3.48
Ukraine 55,056 2,355,805 12.34
Peru 199,036 2,167,652 61.01
Malaysia 23,744 2,112,175 7.53
Netherlands 18,128 1,987,905 10.52
Iraq 21,911 1,981,493 5.7
Czech Republic 30,442 1,686,851 28.64
Japan 17,250 1,680,828 1.36
Chile 37,367 1,647,746 19.95
Canada 27,434 1,581,910 7.4
Bangladesh 27,277 1,545,800 1.69
Thailand 15,612 1,500,105 2.25
Israel 7,567 1,242,262 8.52
Pakistan 27,327 1,227,905 1.29
Belgium 25,517 1,224,885 22.32
Romania 35,721 1,158,841 18.35
Sweden 14,790 1,146,968 14.54
Portugal 17,925 1,063,100 17.43
Morocco 14,009 922,222 3.89
Serbia 7,846 879,342 11.24
Kazakhstan 10,810 864,955 5.92
Switzerland 10,622 828,346 12.48
Hungary 30,141 818,520 30.83
Jordan 10,633 815,546 10.68
Cuba 6,856 809,911 6.05
Nepal 11,053 786,577 3.94
United Arab Emirates 2,078 733,325 2.16
Austria 10,918 726,674 12.35
Vietnam 17,545 707,436 1.84
Tunisia 24,553 700,807 21.23
Greece 14,548 636,596 13.56
Lebanon 8,304 619,232 12.12
Georgia 8,621 598,396 23.13
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